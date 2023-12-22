ЗСУ забезпечили новими дронами: чи допоможуть вони витіснити окупантів (відео)

Військовий експерт Юрій Касьянов наголосив на потребі ЗСУ також у FPV-дронах, маленьких БПЛА, великих коптерах-бомбардувальниках і середнього розміру безпілотниках, таких, як "Лелека" і "Shark".

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Нові безпілотні літальні апарати, які дещо раніше отримали Збройні сили України, поки що не показали себе настільки масово, щоб говорити про зміну розкладу бойових дій на фронті. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Касьянов в ефірі Radio NV в неділю, 17 грудня.

На запитання ведучого про те, чи зможуть українські дрони-камікадзе, схожі за своїми технічними характеристиками та принципом дії на іранські Shahed, почати масово постачатися бійцям ЗСУ на фронті й навіть змінити хід бойових дій, Юрій Касьянов відповів негативно. По-перше, він наголосив на тому, що особисто не чув про вітчизняного виробника, готового на постійній основі постачати армію БПЛА, що літають на 750 кілометрів углиб тилу. По-друге, проаналізувавши доступні в мережі фотографії, військовий експерт засумнівався в якості цих дронів. Він уточнив, що йдеться аж ніяк не про матеріал виробу, адже безпілотник може показувати хороші результати навіть будучи виготовленим із фанери та дроту. Мається на увазі саме функціональність того чи іншого виробу. За словами Касьянова, збентежили його також і деякі технічні характеристики безпілотного виробу.

"750 кілометрів може пролетіти будь-який дрон, усе залежить від пропорцій маси вибухової речовини на борту боєголовки до ваги палива. Я не розумію, чому вони (розробники, — ред.) вибрали (дальність польоту, — ред.) саме 750 кілометрів", — сказав військовий експерт.

Юрій Касьянов зазначив, що про перспективи нових безпілотників, які отримали ЗСУ, поки що говорити зарано, адже висновки щодо цього можна буде зробити лише після того, як техніка покаже себе в умовах бойових дій. Експерт у своєму інтерв'ю також висловився про те, як, на його думку, має відбуватися забезпечення українських військових безпілотними літальними апаратами.

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"Має бути одна-дві моделі безпілотників, щоб масово постачати ними війська й, умовно кажучи, 200 виробників цих моделей. Зараз найбільше потрібні FPV-дрони, маленькі БПЛА, великі коптери-бомбери типу "Баби Яги". Із середнього розміру безпілотників найбільше потрібно "лелек" і "шарків", — резюмував експерт.

Нагадаємо, 21 грудня ми писали про те, що український дрон Postman готується до бойових вильотів. Нещодавно модернізований інженерами безпілотник збільшив дальність польоту до 115 км і тепер може влаштовувати бомбардування в глибокому тилу ЗС РФ.

А 19 грудня стало відомо, що в Україні робитимуть німецькі дрони Vector. Наявність бази в Україні дасть змогу інженерам удосконалювати й без того корисні безпілотники та швидше постачати їх українській армії.