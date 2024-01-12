У Зеленського спрогнозували, коли буде прийнятий закон про мобілізацію (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що зміни — неминучі. Він розкритикував депутатів за "маленьку спробу пройти між крапельками".

Українські нардепи хочуть догодити людям, але зміни закону про мобілізацію необхідні й будуть ухвалені. Про це в ефірі телемарафону 12 січня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що війна в Україні потребує оновлення закону про мобілізацію. Проте ніхто не хоче брати на себе відповідальність за "непопулярні рішення".

"Депутати хочуть отримати закон, який буде подобатись людям. А це неможливо. І тому вони роблять маленьку спробу пройти між крапельками — це не вийде", — сказав Подоляк.

Чиновник наголосив, що чинний закон про мобілізацію в Україні потрібно змінювати. Він запевнив, що відповідний законопроєкт буде прийнятий.

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів, і закон буде все ж таки проголосований в першому-другому читанні. Мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", — спрогнозував радник.

Він зазначив, що під час ухвалення змін будуть враховані позиції комітетів Верховної Ради, зокрема оборонного та антикорупційного.

"Політичного процесу немає. І не треба депутатам чи політикам звертати увагу на свої рейтинги. Є рішення, які обов’язкові й непопулярні", — підкреслив Подоляк.

Він запевнив, що саме готовність ухвалювати такі рішення і показує "великого політика". Радник додав, що довга війна — це нові вимоги, і Росія продовжить тиск незалежно від бажання українців ухвалювати певні зміни.

Нагадаємо, 11 січня урядовий законопроєкт про мобілізацію не винесли на розгляд та повернули на допрацювання ініціатору. Згодом Кабмін відкликав його.

Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони внесе на погодження Уряду нову його редакцію. У оновленій версії документа врахували усі пропозиції, погоджені на засіданнях оборонного комітету ВР.