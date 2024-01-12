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У Зеленського спрогнозували, коли буде прийнятий закон про мобілізацію (відео)

Тетяна Вишневська
Фото: РБК-Україна | У Зеленського запевнили, що зміни закону про мобілізацію будуть ухвалені (ілюстративне фото)

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що зміни — неминучі. Він розкритикував депутатів за "маленьку спробу пройти між крапельками".

Українські нардепи хочуть догодити людям, але зміни закону про мобілізацію необхідні й будуть ухвалені. Про це в ефірі телемарафону 12 січня заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що війна в Україні потребує оновлення закону про мобілізацію. Проте ніхто не хоче брати на себе відповідальність за "непопулярні рішення".

"Депутати хочуть отримати закон, який буде подобатись людям. А це неможливо. І тому вони роблять маленьку спробу пройти між крапельками — це не вийде", — сказав Подоляк.

Чиновник наголосив, що чинний закон про мобілізацію в Україні потрібно змінювати. Він запевнив, що відповідний законопроєкт буде прийнятий.

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів, і закон буде все ж таки проголосований в першому-другому читанні. Мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", — спрогнозував радник.

Він зазначив, що під час ухвалення змін будуть враховані позиції комітетів Верховної Ради, зокрема оборонного та антикорупційного.

"Політичного процесу немає. І не треба депутатам чи політикам звертати увагу на свої рейтинги. Є рішення, які обов’язкові й непопулярні", — підкреслив Подоляк.

Він запевнив, що саме готовність ухвалювати такі рішення і показує "великого політика". Радник додав, що довга війна — це нові вимоги, і Росія продовжить тиск незалежно від бажання українців ухвалювати певні зміни.

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Нагадаємо, 11 січня урядовий законопроєкт про мобілізацію не винесли на розгляд та повернули на допрацювання ініціатору. Згодом Кабмін відкликав його.

Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Міноборони внесе на погодження Уряду нову його редакцію. У оновленій версії документа врахували усі пропозиції, погоджені на засіданнях оборонного комітету ВР.