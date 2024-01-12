"Нелегітимні": у Кремлі відреагували на удари США і Британії по хуситах у Ємені

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков засудив удари по Ємену, звинувативши Вашингтон і Лондон у порушенні міжнародного права.

У Кремлі засуджують удари Сполучених Штатів Америки і Великої Британії по об'єктах хуситів у Ємені. Про це сказав прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише портал "Интерфакс" 12 січня.

"Ми їх засуджуємо", — сказав Пєсков про удари по Ємену.

Пєсков зазначив, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення атак хуситів на судна в Червоному морі, проте Москва її не підтримала. На думку спікера, таким чином США і Британія "намагалися підвести під свої дії міжнародно-правову основу".

"Ця спроба не увінчалася успіхом, бо ухвалена резолюція не надає жодного права завдавати ударів, і, відповідно, з точки зору міжнародного права вони є нелегітимними", — заявив представник Кремля.

При цьому Пєсков заявив, що Москва нібито неодноразово закликала хуситів відмовитися від атак на міжнародні торговельні судна в Червоному морі. За словами спікера, такі напади є "надзвичайно неправильною" практикою.

Удари США та Британії по хуситах у Ємені: що відомо

Нагадаємо, 12 січня ЗМІ повідомили, що США Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". За словами журналістів, ударів було завдано по більш ніж 10 об'єктах. Так, атаковані були місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи бойовиків.

Командувач Центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс Грінкєвіч підтвердив, що війська США і Великої Британії вдарили по об'єктах хуситів у Ємені. За його інформацією, було уражено понад 60 цілей у 16 місцях розташування.

Своєю чергою Росія, яка почала повномасштабне вторгнення на територію України, запросила проведення засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з ударами по базах хуситів у Ємені.