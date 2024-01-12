Окупанти показали 122-мм боєприпаси з Ірану та КНДР: експерти назвали деталі (фото)

Іранські та російські снаряди надходять у війська РФ майже з конвеєра. А північнокорейський боєприпас, схоже, перефарбували.

В російських телеграм-каналах розповсюджується світлина артилериста, який має три 122-мм боєприпаси виробництва РФ, КНДР та Ірану. В Defense Express розказали, що відомо про снаряди.

Маркування снарядів пропагандисти не стали приховувати, що дозволило встановити по маркуванню дату виробництва. Зі світлини стало відомо, що іранські снаряди були виготовлені торік, а північнокорейські доволі старі, пишуть автори.

Іранській боєприпас був виготовлений в 17-ій партії 2023 року. Наразі невідомо, скільки Тегеран може виготовляти партій снарядів за рік, але сам факт 2023 року означає, що боєприпаси потрапили до ЗС РФ фактично з "конвеєра". Те саме стосується і боєприпасу російського виробництва. Він виготовлений у 22 партії 2023 року. Щодо місяця, то додаткові дані відсутні.

Іранський боприпас, північнокорейський та російський (зліва праворуч)

На корейському снаряді маркування відсутнє. Встановити рік виробництва неможливо. Проте візуально він виглядає старим та складається враження, що його підфарбували, пишуть автори.

Окрім цього всі три снаряди мають різні технології виробництва та геометричні розміри. 122-мм снаряди ворог застосовує у причіпних гаубицях Д-30 та на САУ 2С1 "Гвоздика".

Нагадаємо, 11 січня в ГУР заявили, що РФ вийшла на виробництво 2 млн боєприпасів на рік. При цьому частину дефіцитних снарядів вони добирають з Ірану та Білорусі.

Раніше Вадим Скібіцький заявив, що у ГУР є точні докази постачання ракет з КНДР до РФ.