Італія відмовилася завдавати ударів по позиціях хуситів у Ємені, — Reuters

Рим у грудні 2023 року оголосив, що відправив військовий корабель у Чорне море на прохання судновласників про підтримку, але поза операцією Prosperity Guardian.

Італія вирішила відмовитися брати участь у нічних ударах США і Великої Британії по угрупованню Хуті в Ємені. Подробиці повідомляє Reuters.

Рим вважає за доцільне проводити "заспокійливу" політику в Червоному морі. Агенція з посиланням на джерело, яке не вказане, поінформувала про те, що уряду для ухвалення таких рішень потрібна підтримка парламенту, а це робить відповідне схвалення неможливим.

Раніше цього тижня міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив журналістам агенції, що атаки хуситів мають бути зупинені, щоб не спровокувати нову війну в регіоні.

Італія у грудні 2023 року оголосила, що має намір відправити військовий корабель у цей район на прохання судновласників про підтримку, але вона не приєдналася до місії під проводом США, а інші союзники по ЄС, схоже, також дистанціювалися від цієї ініціативи. Кросетто сказав, що Італія потребувала б схвалення парламенту для участі в новій міжнародній військово-морській місії, що ускладнило б будь-яке можливе приєднання до неї.

Операція Prosperity Guardian та удари по хуситах

Про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США оголосили цей регіон критично важливим водним шляхом для багатьох держав світу. Це головний комерційний коридор, який позитивно сприяє міжнародній торгівлі.

ВМС США і Британії 10 січня 2024 року відбили наймасованішу атаку хуситів. БПЛА та ракети були знищені американськими есмінцями, винищувачами F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower. Також для захисту залучили есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

У столиці Ємену Сані в ніч на 12 січня пролунала серія потужних вибухів. Війська США та Великої Британії атакували об’єкти хуситів, які розташовані на території країни. Командувач Центрального командування ВПС США Алекс Грінкевич заявив, що уразили понад 60 цілей у 16 місцях розташування.

Під час ударів було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ці удари були нанесені коаліційними повітряними і морськими ударними і допоміжними засобами з усього регіону. Застосувалися літаки Центрального командування ВМС США і наземні ударні ракети "Томагавк". Вони запускалися з надводних і підводних платформ.

Нагадаємо, 11 січня італійський адмірал заявив, що неспроможність ЄС та США провести спільну військово-морську місію в Червоному морі є ознакою слабкості НАТО в небезпечні часи. Він назвав найефективніші кораблі у регіоні.