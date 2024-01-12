Ракети Aster 15 проти БПЛА хуситів: країни Заходу змінили концепцію сил ППО, — експерти

Західні військові вирішили, що допустимо використати дорогу ракету, якщо є загроза для об'єкта, який у 1 мільйон разів дорожчий за безпілотник терористів.

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В країнах Заходу змінилась концепція протиповітряної оборони, про що свідчить використання наддорогих зенітних ракет Aster 15 проти дешевих безпілотників єменських терористів-хуситів. Про деталі нової концепції розповіли експерти порталу DefenseNews.

Експерти зауважили, що британський есмінець HMS Diamond у Червоному морі застосував ракети Aster 15 вартістю 1,1 млн дол. Зенітна ракета призначалась хуситським безпілотникам, які коштують до тисячі доларів. Аналогічно діяв французький фрегат Languedoc — під час патрулювання у грудні 2023 року знищили низку БПЛА, які загрожували судноплавству.

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Один з очільників французького флоту, віце-адмірал Еммануель Слаарс, пояснив, чому проти хуситських дронів, вагою до 10 кг та швидкістю до сотні км/год, військові використали надсучасні ракети, які рухають зі швидкістю три Маха та вагою 310 кг.

Військові моряки порахували: дешевий БПЛА міг вразити дороговартісну ціль, наприклад, фрегат Languedoc. Тип БПЛА не відомий — він міг бути розвідувальним і не становив безпосередньої небезпеки. Однак його дії потім могли призвести до ураження дороговартісного об'єкта.

Порівнявши ціну фрегата (близько 1 млрд євро), ціну ракети Aster 15 (1,1 млн дол.) і ціну дрона (до 1 тис. дол.), французькі оператори ППО дійшли висновку: дрони — "приваблива" ціль для ракети.

"Ціна полягає не в ракеті, яку ми використовуємо, а в ціні того, що ми захищаємо", — пояснив Слаарс.

Експерти порталу Defense Express зробили два висновки з дій західних комплексів ППО. По-перше, це може свідчити про зміну концепції протиповітряної оборони. Зокрема, раніше порівнювали, умовно, ціну дрона і ціну ракети. Однак тепер почали враховувати ціну об'єкта, який міг вразити пристрій. По-друге, відзначили, що для збиття дешевого БПЛА не пошкодували ракетb Aster 15, які не тільки дорого коштують, але й повільно виробляються — 40 місяців.

Операція проти хуситів — деталі

Зазначимо, єменські хусити активізували напади на кораблі у Червоному морі незабаром після того, як терористи ХАМАС здійснили терористичну атаку на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. 20 листопада у мережі опублікували кадри захоплення цивільного вантажного корабля, під час якого використали вертольоти та катери. Також у ЗМІ розповідали про низку інших атак та захоплень.

20 грудня 2023 року стало відомо про загальну мобілізацію, яку оголосили терористи у Ємені. Зокрема, як повідомили ЗМІ, набирали чоловіків, які планувати піти воювати на боці ХАМАС.

12 січня військові США та Великої Британії завдали ударів по базах хуситів у Ємені. Ракети, запущені літаками, знищили склади БПЛА та іншої зброї, які належали терористам. 10 січня сталась наймасовіша атака дронів на військові кораблі у Чорному морі: нарахували 21 ракету та 19 безпілотників.