"Перетнули червону лінію": Politico — про крок Байдена завдати удару по хуситам в Ємені

За повідомленням джерел журналістів, президент США після того, як дізнався про атаки хуситів, зробив двоякі заяви.

У дипломатичному полі голова Сполучених Штатів Джо Байден доручив своїй команді домагатися прийняття резолюції ООН, яка б засудила ці напади, а з військового боку він наказав Пентагону розробити удар по Ємену у відповідь. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що вранці 1 січня, під час переговорів Байдена зі своєю командою з національної безпеки, він перебував у відпустці на Сент-Круа.

Розглядали чергову атаку хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі, тому того дня лідер США був готовий обговорити можливість військової відповіді.

Тоді Байден доручив зробити остаточну попереджувальну заяву разом з міжнародними партнерами, перш ніж вдаватися до військових дій.

3 січня США і 13 інших країн виступили із заявою, в якій попередили, що хусити нестимуть повну "відповідальність" за будь-які подальші напади на комерційні судна.

США та їхні союзники розпочали масований напад на об’єкти хуситів у Ємені через у відповідь на неодноразові ракетні та безпілотні атаки угруповання на комерційні судна в міжнародних водах з листопада.

Американські та британські винищувачі разом із американськими військовими кораблями та підводними човнами бомбардували військові об’єкти хуситів по всьому Ємену, зосереджуючись на місцях запуску та зберігання безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

За даними Politico, те, що Байден понад тиждень не віддавав наказу про удари у відповідь вже після того, як доручив своїй команді розробити варіанти, відповідає його загальновідомому бажанню спершу вичерпати дипломатичні можливості розв’язання конфлікту, аби уникнути втягування США у ще одну війну на Близькому Сході. Однак в заяві, зробленій у четвер, 11 січня, він чітко дав зрозуміти, що останні атаки "перетнули червону лінію".

"Удари 11 січня поклали кінець тижням зростаючого тиску на Байдена, щоб він відповів військовою силою на атаки хуситів. Збройні сили США розробили більш силові варіанти ще в перший тиждень грудня, але на той момент високопоставлені чиновники Байдена погодилися, що завдавати прямих ударів хуситам було не найкращим шляхом", — йдеться у виданні.

Офіційні особи США були стурбовані тим, що напад на хуситів, які кажуть, що напади на комерційні судна є демонстрацією підтримки палестинців, спровокує Іран на власну відповідь і ризикує перерости війну Ізраїлю та ХАМАС у регіональний конфлікт.

Нагадаємо, про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня безпосередньо оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США назвали цей регіон критично важливим водним шляхом. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі.

Тим часом ціни на світовому ринку нафти підскочили після того, як США, Британія та їхні союзники завдали в ніч на 12 січня авіаударів по повстанцях-хуситах в Ємені.