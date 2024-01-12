Чи будуть електронні повістки: Арахамія розповів про зміни у системі мобілізації (відео)

На думку народних обранців, потрібно законодавчо закріпити вимогу проходження повного навчального курсу перед відправкою на фронт. У такому випадку людина матиме достатньо навичок, щоб воювати.

Народні депутати склали перелік змін, які варто внести у законопроєкт №10378 про зміни в системі мобілізації. При цьому врахували рекомендації, надані представниками військового командування, хоча й досі не впевнені, що повістки можна надсилати поштою. Серед іншого, увагу приділили посиленню військової підготовки: на фронті бійці повинні приходити після серйозного навчання і у повному екіпіруванні. Пропозиції нардепів у законопроєкт про мобілізацію перелічив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Арахамія пояснив, що народні обранці вислухали представників Генштабу, які обґрунтували потребу у нових оборонцях фронту. Після цього підготували низку зауважень до законопроєкту №1078, поданого урядом Дениса Шмигаля. Зауваження стосуються як питань призову військовозобов'язаних, так і вдосконаленню системи навчання нових бійців.

"Документ з 200 сторінок розглядали п'ять днів", — повідомив народний обранець журналісту.

Мобілізація в Україні — подробиці внесення змін

За словами нардепа, уряд повинен обговорити наступні пропозиції:

не можна відбирати у підприємців транспорт на потреби війська, яке обороняє Україну;

не можна мобілізувати військовозобов'язаних з ІІІ групою інвалідності — серед них можуть бути хворі, наприклад, на туберкульоз, зауважив нардеп;

не рекомендують використовувати розсилання повісток через електронну пошту — політики побоюються, що наставатиме кримінальна відповідальність, при цьому "людина може просто не мати доступу";

необхідно підвищити рівень навчання у центрах підготовки, щоб призовники дійсно проходили повний "обов'язковий курс" — такий пункт потрібно закріпити на законодавчому рівні.

Голова фракції "слуг народу" зауважив, що нардепи і військові почули один одного. При цьому згадав "історії", які публікуються у мережі — про бійців Сил оборони, які начебто не уміли нічого робити на полі бою.

"Ми багато отримуємо історій, коли чоловіка мобілізували. Він навчався, ніби пройшов курс, і [опиняється — ред.] на передовій, а потім виявляється, що [під час навчання — ред.] одну гранату кинули або постріляли два "рожка" і більше не має ніяких навиків."

Зі слів політика, законопроєкт з пропозиціями Верховної Ради повернули на доопрацювання Кабміну. Коли саме він повернеться у залу парламенту, Давид Арахамія не знає. Також зауважив, що потрібно розв'язати питання мобілізації, щоб воно перестало бути настільки резонансним.

"Приходьте до нас із законопроєктом, який не буде так турбувати суспільство. Ми ж до того мали вже 5 чи 6 хвиль мобілізації, які не були такими резонансними, як ця. Тому правила треба змінювати, але із дотримання прав людини і всіх інших чинних законів", — сказав він.

Коментар Давида Арахамії в кулуарах Ради - орієнтовно, на 3:52:29 від початку трансляції

Зазначимо, у грудні 2023 року Кабінет Міністрів надав на розгляд Верховної Ради законопроєкт №10378, який вносив низку змін з законодавство про мобілізацію. У документі запропонували знизити вік мобілізації до 25 років, набирати в армію людей з інвалідністю ІІІ групи, надсилати повістки через електронну пошту та скасувати низку підстав для відстрочки (зокрема, для деяких категорій студентів та викладачів).

11 січня документ повернули урядовцям на переробку. Тим часом в Міноборони України заявили, що внесли необхідні виправлення і готові його повернути нардепам.