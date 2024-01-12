"Серійні номери губляться в боях": Україна не завжди повідомляє про витрати зброї, — пояснення ISW

Згідно зі звітом Міноборони США, з низки причин Києву не завжди вдається відзвітувати про витрату техніки та озброєнь у встановлені 90 днів. Але оновлені протоколи дали змогу поліпшити статистику неврахованої зброї з 10 лютого 2023 року по 2 червня 2023 року.

Управління генерального інспектора Міноборони США 11 січня опублікувало звіт, у якому повідомлялося, що проблеми зі своєчасним обліком деякої допомоги Україні багато в чому пов'язані з обмеженими можливостями Пентагону. Але не йдеться про те, що щось із поставлених озброєнь могло бути неправомірно привласнено. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 січня.

У звіті повідомляється, що Управління оборонного співробітництва з Україною (ODC-Ukraine) не змогло належним чином провести інвентаризацію військової допомоги протягом встановлених 90 днів. Пояснюється це нестачею кадрів, відсутністю протоколів для ведення бази даних моніторингу та відсутністю внутрішнього контролю для перевірки даних у базі даних.

За словами генерального інспектора Міністерства оборони Роберта Сторча, це не означає, що запасів "немає" або ж вони "не використовуються". У звіті зазначається, що представники України надають "сирі" дані, і що працюють над реалізацією системи для більш ефективного використання серійних номерів.

У звіті також ідеться про те, що Україна провела інвентаризацію, і її результати не завантажили у відповідну базу даних. Рівень прострочень Міністерства оборони (кількість переданих Сполученими Штатами Україні оборонних товарів, які не документувалися належним чином упродовж 90 днів з моменту прибуття) все ще не відповідає нормам США. Але все ж таки оновлені протоколи дали змогу поліпшити статистику неврахованого постачання з 10 лютого 2023 року по 2 червня 2023 року.

У складеному звіті не враховувалися можливі нецільові "перенаправлення" військової допомоги США, яка могла не дійти до української армії. У звіті також не було якихось доказів того, що щось із військової допомоги США пішло не за призначенням.

Повідомляють, що відповідальність за дотримання стандартів несе ODC-Україна, а те, що не вдається дотриматися стандартів, судячи з усього, пов'язано з кадровими та логістичними питаннями, а не зі злим умислом.

В українського персоналу лише 10 сканерів штрих-кодів для запису серійних номерів, при цьому жоден з них не використовується на передовій. Не завжди вдається повідомити про витрату озброєнь протягом встановлених 90 днів через те, що серійні номери губляться або стають нечитабельними через бойові пошкодження, цитують аналітики звіт Пентагону. Згадувалося також і про те, що Україна інколи не надавала своєчасні письмові звіти про витрачені озброєння через різницю в стандартах обліку втрат України та Міністерства оборони США.

Нагадаємо, що в ISW оцінили ймовірність успіху ЗС РФ, які можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки.

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