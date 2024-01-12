Як росіянам вдається проводити планові ротації на фронті: висновки ISW

Аналітики ISW вважають, що російська мобілізація, яка переважно спирається на набір добровольців і примусову мобілізацію засуджених і мігрантів, не зможе забезпечити ротацію російських військ під час інтенсифікації їхніх наступальних зусиль.

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Укомплектованість російських військ і статичність фронту з обох боків дають можливість російським військам проводити планові ротації свого особового складу. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 11 січня.

Експерти підкреслюють, посилаючись на заяву заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Вадима Скібіцького, що на території України воює весь ресурс сухопутних військ ЗС РФ — 462 тисячі осіб. При цьому укомплектованість російських підрозділів становить 92-95%, що й дає змогу армії РФ проводити ротації по всій лінії фронту.

Ще одним фактором, на думку Інституту, є відсутність контрнаступальних дій ЗСУ, що знімає тиск на оперативне розгортання російських військ. За інформацією Скібіцького, росіяни відводять у тилові райони підрозділи, чисельність яких становить 50% і менше, а потім повертають на передову лінію після відновлення.

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив 11 січня, що російська армія успішно мобілізувала у 2023 році понад 500 тисяч військовослужбовців за допомогою безперервної прихованої мобілізації.

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"Очевидна здатність Росії генерувати сили зі швидкістю, що дорівнює російським втратам, ймовірно, надає російським військам можливість поповнювати підрозділи, які російське командування відкликало з лінії зіткнення через деградацію, а потім повертати ці поповнені підрозділи на фронт", — констатує ISW.

Водночас, як зазначають аналітики Інституту, російські війська так і не змогли перехопити ініціативу на Херсонщині, а перегрупування на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках дали змогу вести лише локальні наступальні операції. Попри здатність російської армії проводити ротації на оперативному рівні, експерти ISW вважають, що незрозуміло, чи зможуть вони це робити в довгостроковій перспективі в разі інтенсифікації своїх наступальних зусиль або активної контрнаступальної операції ЗСУ.

"Декілька інших оперативних чинників раніше сприяли кульмінації російських наступальних зусиль в Україні, але основним фактором часто була нестача живої сили і боєздатних з'єднань", — підкреслюють експерти.

І додають, що російські війська здебільшого проводять в Україні важкі піхотні атаки штурмовими групами, які не обов'язково потребують великої кількості техніки чи високого рівня підготовки. На думку експертів, армія РФ поповнює втрати за рахунок погано навченого і відносно неефективного особового складу, яке російське командування вважає достатнім для проведення лобових атак. Тому, на думку ISW, якщо російське командування вирішить активізувати наступальні операції в Україні, росіяни можуть зазнати втрат, "що перевищують їхню здатність генерувати нові сили".

"Інтенсифікація російських наступальних зусиль призведе до залучення більшої кількості елементів на лінію фронту та чинитиме тиск на кількість наявних сил, що можуть узяти на себе контроль над зоною відповідальності підрозділу, що деградував, доки цей підрозділ буде відпочивати та відновлюватися", — роблять висновки аналітики Інституту.

Вони ставлять під сумнів можливість нинішньої російської мобілізаційної кампанії, що переважно спирається на набір добровольців і примусову мобілізацію засуджених і мігрантів, забезпечити збільшення кількості особового складу, необхідного для проведення ротацій під час інтенсифікації російських наступальних зусиль.

Основні висновки звіту ISW за 11 січня

Українська розвідка повідомила, що російські зусилля з розширення оборонно-промислової бази поки що не відповідають оперативним потребам в Україні і що нестача боєприпасів і далі спонукатиме Росію до пошуку зброї за кордоном. Як стверджує заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, російська оборонна промисловість може виробляти 2 мільйони пострілів 122-мм і 152-мм снарядів на рік, що вже призвело до дефіциту в 500 тисяч снарядів у 2023 році і, найімовірніше, призведе до аналогічного дефіциту у 2024-му. Генерал заявив, що Росія планує збільшити виробництво боєприпасів у 2024 році, але їй бракує необхідних компонентів, кваліфікованого персоналу і виробничих можливостей.

Видання Politico з посиланням на доповідь Київської школи економіки та Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола щодо російських санкцій повідомило 11 січня, що, попри санкції Заходу, Росія в період із січня по жовтень 2023 року імпортувала товарів і комплектуючих, необхідних для виробництва ракет, безпілотників, бронетехніки, на суму 8,77 мільярда доларів. Крім того, Politico заявило, що Росія збільшила виробництво ракет до 115 на місяць до кінця 2023 року. Водночас експерти, посилаючись на доповідь, зазначають, що санкції створили навантаження на російські ланцюжки постачань і спричинили "безпрецедентні втрати" в загальному виробництві військової авіації і техніки в Росії.

Морозні погоди в Україні, на думку ISW, стримують операції на фронті, але можуть створити сприятливіші умови для механізованої маневреної війни, оскільки земля буде замерзлою протягом наступних тижнів. Так, український офіцер бригади, що діє під Бахмутом, заявив 10 січня, що температура вночі падає до -18 за Цельсієм, через що, на його думку, знизилася інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку.

Росія може почати формувати інформаційні умови для майбутніх ескалацій проти Латвії у відповідь на закриття ділового та культурного центру "Дім Москви" в Ризі та передачу його в латвійську державну власність. При цьому латвійський парламент заявив, що російський уряд використовує цей інформаційний центр для підтримки операцій російського впливу в Латвії. Посольство РФ одразу ж звинуватило уряд країни в систематичному утиску "російськомовних", посилаючись на нещодавно ухвалений закон про іспит з латиської мови.

Представник Європейської комісії з питань оборонної промисловості Йоганна Бернсель пояснила 11 січня, що країни ЄС зможуть наростити потужності для виробництва мільйон снарядів на рік до весни 2024 року, але постачання снарядів до України залежатиме від окремих країн-членів.

Управління генерального інспектора Міністерства оборони США опублікувало звіт, в якому йдеться про те, що несвоєчасне документування допомоги, наданої Україні, переважно пов'язане з відомчими обмеженнями, але це не означає, що будь-яку матеріальну допомогу було незаконно привласнено. Генеральний інспектор Міноборони Роберт Сторч зазначив, що відповідальність за забезпечення дотримання стандартів звітності покладається на Управління оборонного співробітництва — Україна (ODC-Україна), і боротьба України за впровадження цих стандартів, очевидно, пов'язана з питаннями робочої сили та логістики, а не зі злими намірами.

Головком ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа зазначив 11 січня, що Чорноморський флот Росії може зіткнутися з труднощами в компенсації втрати інфраструктури після того, як військово-морські об'єкти будуть передислоковані з головної бази ЧФ РФ у Севастополі в окупованому Криму. Він наголосив, що російська військово-морська база в Новоросійську бідніша за севастопольську, зокрема, через її вразливість до поганих погодних умов і відсутність прилеглих аеродромів, великих ремонтних підприємств і складів зброї.

Російське державне інформагентство ТАСС повідомило 10 січня, що російські війська розгорнуть додаткові літаки і кораблі та збільшать виробництво гіперзвукових ракет "Кинджал" і "Циркон" у 2024 році.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі заявило, що "спонсорувало" поїздку 35 українських дітей з окупованої України до Могильова на новорічні свята, під час якої військові навчали дітей "основам безпеки життєдіяльності" і тому, як поводитися в "екстремальних ситуаціях".

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Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. За допомогою китайського дрона окупаційні війська наводили удари артилерії по позиціях Сил оборони України.

Крім того, командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війська РФ не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп'янського лісу і захопити Синьківку.