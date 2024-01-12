Как россиянам удается проводить плановые ротации на фронте: выводы ISW

Аналитики ISW считают, что российская мобилизация, которая преимущественно опирается на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, не сможет обеспечить ротацию российских войск во время интенсификации их наступательных усилий.

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Укомплектованность российских войск и статичность фронта с обеих сторон дают возможность российским войскам проводить плановые ротации своего личного состава. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 11 января.

Эксперты подчеркивают, ссылаясь на заявление заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, что на территории Украины воюет весь ресурс сухопутных войск ВС РФ — 462 тысячи человек. При этом укомплектованность российских подразделений составляет 92-95%, что и позволяет армии РФ проводить ротации по всей линии фронта.

Еще одним фактором, по мнению Института, является отсутствие контрнаступательных действий ВСУ, что снимает давление на оперативное развертывание российских войск. По информации Скибицкого, россияне отводят в тыловые районы подразделения, численность которых составляет 50% и меньше, а затем возвращают на передовую линию после восстановления.

Одновременно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 11 января, что российская армия успешно мобилизовала в 2023 году более 500 тысяч военнослужащих с помощью непрекращающейся скрытой мобилизации.

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"Очевидная способность России генерировать силы со скоростью, равной российским потерям, вероятно, предоставляет российским войскам возможность пополнять подразделения, которые российское командование отозвало с линии соприкосновения из-за деградации, а затем возвращать эти пополненные подразделения на фронт", — констатирует ISW.

Вместе с тем, как отмечают аналитики Института, российские войска так и не смогли перехватить инициативу в Херсонской области, а перегруппировки на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях позволили вести лишь локальные наступательные операции. Несмотря на способность российской армии проводить ротации на оперативном уровне, эксперты ISW считают, что неясно, смогут ли они это делать в долгосрочной перспективе или в случае интенсификации своих наступательных усилий либо активной контрнаступательной операции ВСУ.

"Несколько других оперативных факторов ранее способствовали кульминации российских наступательных усилий в Украине, но основным фактором часто была нехватка живой силы и боеспособных соединений", — подчеркивают эксперты.

И добавляют, что российские войска в основном проводят в Украине тяжелые пехотные атаки штурмовыми группами, которые не обязательно требуют большого количества техники или высокого уровня подготовки. По мнению экспертов, армия РФ пополняет потери за счет плохо обученного и относительно неэффективного личного состава, которого российское командование считает достаточным для проведения лобовых атак. Поэтому, по мнению ISW, если российское командование решит активизировать наступательные операции в Украине, россияне могут понести потери, "превышающие их способность генерировать новые силы".

"Интенсификация российских наступательных усилий приведет к привлечению большего количества элементов на линию фронта и окажет давление на количество имеющихся сил, которые могут взять на себя контроль над зоной ответственности деградировавшего подразделения, пока это подразделение будет отдыхать и восстанавливаться", — делают выводы аналитики Института.

Они подвергают сомнению возможность нынешней российской мобилизационной кампании, которая преимущественно опирается на набор добровольцев и принудительную мобилизацию осужденных и мигрантов, обеспечить увеличение количества личного состава, необходимого для проведения ротаций во время интенсификации российских наступательных усилий.

Основные вывода отчета ISW за 11 января

Украинская разведка сообщила, что российские усилия по расширению оборонно-промышленной базы пока не соответствуют оперативным потребностям в Украине и что нехватка боеприпасов и дальше будет побуждать Россию к поиску оружия за рубежом. Как утверждает замначальника ГУР Вадим Скибицкий, российская оборонная промышленность может производить 2 миллиона выстрелов 122-мм и 152-мм снарядов в год, что уже привело к дефициту в 500 тысяч снарядов в 2023 году и, скорее всего, приведет к аналогичному дефициту в 2024-м. Генерал заявил, что Россия планирует увеличить производство боеприпасов в 2024 году, но ей не хватает необходимых компонентов, квалифицированного персонала и производственных возможностей.

Издание Politico со ссылкой на доклад Киевской школы экономики и Международной рабочей группы Ермака-Макфола по российским санкциям сообщило 11 января, что, несмотря на санкции Запада, Россия в период с января по октябрь 2023 года импортировала товаров и комплектующих, необходимых для производства ракет, беспилотников, бронетехники, на сумму 8,77 миллиарда долларов. Кроме того, Politico заявило, что Россия увеличила производство ракет до 115 в месяц к 2023 году. Вместе с тем эксперты, ссылаясь на доклад, отмечают, что санкции создали нагрузку на российские цепочки поставок и вызвали "беспрецедентные потери" в общем производстве военной авиации и техники в России.

Морозные погоды в Украине, по мнению ISW, сдерживают операции на фронте, но могут создать более благоприятные условия для механизированной маневренной войны, поскольку земля будет замерзшей в течение следующих недель. Так, украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 по Цельсию, из-за чего, по его мнению, снизилась интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении.

Россия может начать формировать информационные условия для будущих эскалаций против Латвии как ответ на закрытие делового и культурного центра "Дом Москвы" в Риге и передачу его в латвийскую государственную собственность. При этом латвийский парламент заявил, что российское правительство использует этот информационный центр для поддержки операций российского влияния в Латвии. Посольство РФ тут же обвинило правительство страны в систематическом притеснении "русскоязычных", ссылаясь на недавно принятый закон об экзамене по латышскому языку.

Представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель объяснила 11 января, что страны ЕС смогут нарастить мощности для производства миллион снарядов в год к весне 2024 года, но поставки снарядов в Украину будут зависеть от отдельных стран-членов.

Управление генерального инспектора Министерства обороны США опубликовало отчет, в котором говорится о том, что несвоевременное документирование помощи, предоставленной Украине, преимущественно связано с ведомственными ограничениями, но это не означает, что любая материальная помощь была незаконно присвоена. Генеральный инспектор Минобороны Роберт Сторч отметил, что ответственность за обеспечение соблюдения стандартов отчетности возлагается на Управление оборонного сотрудничества — Украина (ODC-Украина), и борьба Украины за внедрение этих стандартов, по-видимому, связана с вопросами рабочей силы и логистики, а не со злыми намерениями.

Главком ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил 11 января, что Черноморский флот России может столкнуться с трудностями в компенсации потери инфраструктуры после того, как военно-морские объекты будут передислоцированы с главной базы ЧФ РФ в Севастополе в оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что российская военно-морская база в Новороссийске более бедная, чем севастопольская, в том числе, из-за ее уязвимости к плохим погодным условиям и отсутствия близлежащих аэродромов, крупных ремонтных предприятий и складов оружия.

Российское государственное информагентство ТАСС сообщило 10 января, что российские войска развернут дополнительные самолеты и корабли и увеличат производство гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" в 2024 году.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси заявило, что "спонсировало" поездку 35 украинских детей из оккупированной Украины в Могилев на новогодние праздники, во время которой военные обучали детей "основам безопасности жизнедеятельности" и тому, как вести себя в "экстремальных ситуациях".

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Ранее сообщалось, что пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли. С помощью китайского дрона оккупационные войска наводили удары артиллерии по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что войска РФ не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку.