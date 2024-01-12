Більшість полонених, які повернулися в Росію під час останнього обміну, — ексв'язні, — росЗМІ

За інформацією журналістів, 73% військовополонених, яких забрала Росія, — колишні мешканці колоній, засуджені за вбивства, викрадення людей та інші особливо тяжкі злочини. Стверджується, що Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

3 січня 2023 року за останні пів року вперше відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. РФ повернула додому 248 осіб. Більшість із них — ексв'язні. Про це пишуть "Важные истории".

Зазначається, що 73% звільнених із полону окупантів (180 осіб) були завербовані Міноборони РФ у колоніях. Стверджується, що Україна була готова обміняти більше контрактників і мобілізованих.

Видання перевірило списки та з'ясувало, що він здебільшого складається із засуджених останніми роками. Родичі фігурантів обмінного списку підтвердили, що їх повернуто до Росії 3 січня.

Серед обміняних — багаторазово засуджені, засуджені за вбивства, викрадення людини, пограбування й інші особливо тяжкі злочини.

Наприклад, РФ обміняла Дениса Гукова з Копейська, засудженого за вбивство дружини. Згідно з матеріалами його справи, він побив її та облив її геніталії окропом, щоб, як він пояснив суду, "змити ганьбу її роботи повією".

Родичі звільнених окупантів повідомляють, що додому вони не повернулися, а перебувають у військовій частині під Москвою, де їх допитує ФСБ. Чи повертатимуть їх на фронт — невідомо.

Проєкт "Наш шлях", який опікується проблемами засуджених, вважає, що до списків на обмін в основному включили ексув'язнених, бо їх простіше знову відправити на фронт. Юрист коаліції "Заклик до совісті", який працює з військовослужбовцями РФ, вважає, що ув'язнених у списках більше, бо з них формують штурмові бригади, а штурмовики частіше потрапляють у полон.

"Заборона повертати назад на фронт ґрунтується на міжнародних нормах, а не на російському законодавстві. Тому теоретично перешкод повернути на фронт немає для жодної групи", — наполягає він.

Нагадаємо, що 3 січня до України повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони. Це — перший обмін полоненими 2024 року після понад 6 місяців перерви. Адже росіяни від серпня 2023-го постійно зривали переговори.

Раніше повідомлялося, що в Росії заявили, що під час обміну повернули 248 росіян. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова додала, що 75 осіб повернули "поза межами домовленостей".