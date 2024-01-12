"Триватиме довго": війна в Україні може не закінчитися у 2025 році, — заступник генсека НАТО

За словами заступника голови НАТО Мірчі Джоане, на початку літнього контрнаступу союзники Києва, можливо, були занадто "натхненні" й "оптимістичні". Водночас чиновник застеріг від переходу до "перебільшеного песимізму".

Війна в Україні, ймовірно, не завершиться 2025 року, оскільки в жодної зі сторін немає військового потенціалу, який дозволив би здобути вирішальну перемогу. Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю Digi24 12 січня.

Джоане висловив упевненість у тому, що Конгрес США схвалить допомогу Україні після переговорів між демократами та республіканцями. На його думку, в НАТО не буде труднощів із фінансуванням Києва.

"У нас не стільки проблема фінансування, є синапси, які можна подолати, скільки проблема промислового потенціалу, в основному в Європі, бо протягом 30 років ми збирали, включно з Румунією, дивіденди миру й думали, що після закінчення холодної війни все буде тихо та спокійно", — сказав він.

Як зазначає представник НАТО, у зв'язку з цим Альянс ухвалив у Вільнюсі план дій щодо військового виробництва.

Водночас Джоане вказав на те, що військова економіка Росії "відповідає сьогоднішнім потребам". Він нагадав, що Москва отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, що є порушенням міжнародного права.

За словами Джоане, на початку літнього контрнаступу союзники України, можливо, були надто "натхненні" й "оптимістичні", проте зараз не варто переходити до "перебільшеного песимізму", оскільки в Києва все ще достатньо ресурсів, щоб домогтися успіху.

"Мій заклик — готуватися до довгої війни, вона триватиме довго. Це не станеться у 2024 році, можливо, не станеться і у 2025 році. Ми не бачимо в жодної зі сторін військового потенціалу, який дозволив би здобути вирішальну перемогу в тому чи іншому випадку", — заявив Джоане.

Нагадаємо, 10 листопада майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що шанси закінчити війну вже наступного року є, однак постає інше питання — відсутність загальнодержавної концепції того, що сприйматиметься перемогою.

Раніше, 24 грудня, представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що Москва справді виявляє бажання якнайшвидше завершити війну з Україною, однак війна має бути закінчена на умовах нашої країни та в межах міжнародного права.