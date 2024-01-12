Двоє експосадовців Міноборони перебувають під слідством через справу Гринкевича, — МО (відео)

Зараз Міноборони проводить аудит усіх компаній, які причетні до родини Гринкевичів. За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання Збройним силам України за 23 контрактами.

Через справу Гринкевичів двоє ексвисокопосадовців Міноборони зараз перебувають під слідством. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

За його словами, топчиновники фігурують в одному з епізодів, який стосується постачання форми для ЗСУ.

"Зараз Міноборони проводить аудит усіх компаній, які причетні до родини Гринкевичів, і взагалі з перших днів нашої роботи ми почали проводити аудит усіх контрактів. За попередніми даними, такі компанії зірвали постачання Збройним силам України за 23 контрактами. Збитки, хочу підкреслити попередньо, складають 1,5 млрд грн", — сказав заступник міністра.

Він зауважив, що причетна до родини Гринкевичів компанія на відкритих конкурентних торгах у "Prozorro" виграла лот на постачання продуктів харчування військовим у двох областях.

"Нам стало відомо, що ДБР арештувало майно та рахунки компнаії цього підприємця, і це вже зміна істотних умов договору. Тому МО звернулося із запитом до ДБР, щоб розірвати ці контракти".

Заступник міністра наголосив, що військові будуть забезпечені харчами. Вони домовилися з постачальником однієї з областей, що він покриє ці потреби.

Він зауважив, що всі закупівлі майна передадуть спеціальним агенціям, вони їх контролюватимуть. Новій команді міноборони вдалося зекономити 20% від запланованої суми на закупівлі для військових.

Справа Гринкевича

29 грудня співробітники ДБР затримали бізнесмена зі Львова, який намагався підкупити одного з керівників бюро, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США. За інформацією слідства, бізнесмен намагався так повернутися майно своїх компаній, яке вилучили під час розслідування незаконних оборудок у закупівлях одягу та білизни для військових. Імовірно, це був Ігор Гринкевич.

У Міністерстві оборони України заявили, що розривають всі контракти з компаніями, пов'язаними із сім'єю Гринкевичів, яка фігурує в корупційному скандалі.

8 січня повідомлялося, що очільник Міноборони Рустем Умєров висловився про скандал із розкраданням 1,5 млрд гривень, які мали піти на ЗСУ. За його словами, нова архітектура закупівель допомогла заощадити понад 3 мільярди гривень, а рішень корупційних скандалів найближчим часом буде тільки більше.

11 січня ДБР повідомило, що майно сім'ї Гринкевичів і підприємств, які перебувають під контролем львівського підприємця, було заарештоване правоохоронними органами.