Ракети Tomahawk із надводних і підземних платформ: коаліція США атакувала 30 цілей у Ємені

За словами голови Об'єднаного штабу коаліції в Червоному морі Дугласа Сімса, для ураження локацій підтримуваних Іраном повстанців-хуситів застосували 150 боєприпасів. Це більше, ніж повідомлялося раніше.

Сили США та Великої Британії завдали ударів майже по 30 цілях у Ємені, заявив генерал-лейтенант Дуглас Сімс, який очолює Об'єднаний штаб коаліції. За його словами, сили обох країн для ударів по території Ємену використовували понад 150 боєприпасів — більше, ніж заявлялося раніше. Про це повідомляє Sky News.

Генерал-лейтенант не очікує на велику кількість жертв, оскільки деякі цілі розташовувалися в сільській місцевості. Водночас він попередив, що від хуситів варто чекати на удар у відповідь, а також що в четвер, 12 січня, вони даремно запустили протикорабельну балістичну ракету.

Раніше в публікації представництва Центрального командування ЗС США (CENTCOM) повідомлялося, що завдавали ударів по більш ніж 60 цілях у 16 локаціях, де перебувають підтримувані Іраном бойовики-хусити. Це були вузли зв'язку та контролю, склади боєприпасів, пускові установки, виробничі комплекси та радари систем ППО.

Під час ударів застосували понад 100 високоточних боєприпасів різного типу. Ударів коаліція завдавала з повітря та кораблів, також використовувала засоби підтримки в регіоні, зокрема літаки Центрального командування ВМС США та ракети наземного базування Tomahawk. Їх запускали з надводних і підземних платформ.

Нагадаємо, що напередодні, 11 січня, Італія відмовилася завдавати ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Також повідомлялося, що кораблі США та Британії вперше застосували гармату DS-30B проти іранських дронів і ракет. Під час протистояння в Червоному морі есмінець HMS Diamond щонайменше вдруге застосував ракети "Морська гадюка".