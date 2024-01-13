США завдали нових ударів об'єкту хуситів: вибухи пролунали в столиці Ємену, — CNN (відео)

За словами журналістів, цього разу американські ракети атакували радар у столиці Ємену місті Сана. Удари були меншими за масштабами, ніж минулого разу.

Сполучені Штати Америки завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємері. Про це пише CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

Повідомляється, що удари були меншими за масштабами, ніж ті, що завдали США та Велика Британія вчора вночі. Як розповіло джерело, цього разу ракети цілилися на радар, які використовували хусити.

За словами журналістів, удар підтвердила новинна мережа "Аль-Масіра", яка контролюється хуситами. Жителі столиці Ємену міста Сана.

Також у мережі поширюється відео з місця події.

У матеріалі йдеться про те, що раніше США пригрозили можливістю додаткових військових дій, якщо хусити продовжать завдавати безпілотні та ракетні удари по комерційних суднах у Червоному морі. Водночас хусити пообіцяли, що їхні сили відреагують на атаку, назвавши активи США і Великої Британії "законними цілями".

Раніше повідомлялося, що біля Ємену ракета атакувала танкер із нафтою РФ. За даними британського відомства UKMTO, ракета пройшла за 500 метрів від танкера, потім до торгових кораблів стали підпливати човни. Зі свого боку, США завдали понад 100 точкових ударів по виробничих комплексах, радарах і ППО єменських повстанців.