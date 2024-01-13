Вказівки з Москви: РФ може готувати "операцію під фальшивим прапором" у Придністров'ї, — ISW

За словами аналітиків, у Придністров'ї повідомили, що Молдова нібито готує бойові групи для руйнування критично важливих об'єктів і диверсій.

Росія, можливо, готує провокацію в Придністров'ї, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Є ймовірність, що готується операція під "чужим прапором". Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 січня йдеться про те, що Міністерство державної безпеки (МДБ) Придністров'я вже опублікувало пресреліз про те, що Молдова нібито готує спеціальні бойові групи чисельністю понад 60 осіб, які потрібні для руйнування критично важливих об'єктів, диверсій на військових об'єктах, а також захоплення або знищення високопосадовців Придністров'я і співробітників правоохоронних органів.

Аналітики зазначили, що МДБ — це організація, яка складається переважно з росіян. Її зазвичай розуміють як просто відділ Федеральної служби безпеки РФ. Він, імовірно, отримує вказівки безпосередньо з Москви.

У звіті йдеться про те, що раніше МДБ та офіційні особи Придністров'я вже робили аналогічні, але менш ескалаційні заяви. Ймовірно, у такий спосіб Кремль хоче створити інформаційні умови для дестабілізації Молдови і виправдання для будь-яких майбутніх російських кампаній у цьому регіоні.

Раніше в ISW повідомляли, що РФ може заблокувати зерновий коридор, використовуючи Придністров'я. За даними експертів, у Кремлі пригрозили, що, якщо Молдова планує допомагати НАТО в підготовці українських військ на своїй території, це буде рівнозначно "безпосередній участі" країни в бойових діях на боці України.