Випустили 37 ракет: ЗСУ назвали кількість перехоплених цілей під час атаки РФ (інфографіка)

Двадцять безпілотників і ракет, випущених як з окупованої Херсонщини, так і з території РФ (Бєлгородська і Тамбовська області), не досягли своїх цілей. Їм завадили системи РЕБ.

У ніч на 13 січня ЗС ЗСУ знищили вісім крилатих ракет, якими російські військові атакували Україну. Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Українським військовим вдалося знищити сім ракет типу Х-101/х-555/Х-55 і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Загалом же для атаки по містах і селах нашої країни противник використовував 40 засобів повітряного нападу. Серед них були:

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 (випущені з Бєлгородської обл.);

три ударні безпілотники "Шахед" (прилетіли з Курської області);

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із шести літаків МіГ-31К (пуски здійснили з Тамбова);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (випущені з району Каспійського моря);

шість крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (випущені з Бєлгородської обл);

дві керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (з окупованої території Херсонської обл);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (випущені з території Брянської області).

Командування ЗС зазначає, що понад 20 безпілотників і ракет так і не уразили намічені цілі, оскільки їм активно протидіяли засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 13 січня ми писали про те, що ЗС РФ обрали тактику виснаження ЗСУ і готуються до нової агресії. Противник демонструє перевагу в боєприпасах і швидко відновлює втрати в техніці та живій силі. При цьому людей вони починають економити дедалі більше.

Як зазначив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України. Росія використовує тактику перенасичення систем ППО. З настанням холодів варто очікувати ще більш масованих атак.