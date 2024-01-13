"Половина "Кинджалів" не долетіла: Ігнат озвучив результати обстрілу України 13 січня (відео)

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що якість російських ракет знизилася. Він висловив сподівання, що ця тенденція збережеться.

Під час ракетної атаки по Україні вранці 13 січня силами ППО було збито вісім крилатих ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, підбиваючи підсумки обстрілів.

За його словами, останню атаку складно назвати масштабною, оскільки раніше ворог випускав і більше засобів ураження. Правильніше буде сказати, що це була комбінована атака з використанням різних типів ракет, така ж, як була 8 січня і раніше.

"Близько опівночі було кілька "Шахедів", також ракети С-300/С-400, якими атакували з Бєлгородської області, потім були використані крилаті ракети з району Каспію зі стратегічної авіації, вдарили ракетами Х-101 — Х55. Далі ми бачили пуски "Кинджалів", на Західну Україну полетіли і безпосередньо в бік Дніпра. Були атаки з бомбардувальників Ту-22М3, пуски ракет Х-22, керовані авіаційні ракети з декількох літаків тактичної авіації, керовані авіаційні ракети Х-31П і так далі. Ми нарахували 40 засобів повітряного нападу", — перерахував речник командування.

Силами української ППО безпосередньо було знищено вісім крилатих ракет і одну керовану авіаційну ракету.

"Вісім — це саме ті ракети, за якими відпрацювала протиповітряна оборона противогневими засобами", — уточнив Ігнат, додавши, що ЗС РФ випустили по Україні шість "Кинджалів", половина з яких не досягли своєї мети. Загалом не долетіли понад 20 усіх випущених противником засобів повітряного нападу. Це стало можливим завдяки активній протидії засобами радіоелектронної боротьби

Він також підкреслив, що останнім часом якість російських боєприпасів знизилася.

"Російські ракети не тільки протидію отримують від Сил Оборони, а й дедалі гірше летять "точно в ціль". Про це говорив і глава ГУР Кирило Буданов, що ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів-камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція триватиме й надалі. Можливо, щось усе ж таки впливає на цей процес", — сказав Ігнат.

Раніше Фокус писав, що внаслідок ранкової атаки є прильоти в кількох регіонах України. Обійшлося без загиблих, але в Шостці, Сумської області, поранено 47-річну жінку.

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