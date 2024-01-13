Shahed з окупованого Криму: експерти розповіли про місця запусків дронів-камікадзе (відео)

За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, для ударів по території України ЗС РФ, окрім безпілотників, використовують також комплекси С-300 та кораблі-носії крилатих ракет.

Про атаки БПЛА Shahed з Криму Повітряні сили Збройних сил України повідомляють майже регулярно. Наразі відомо, що запуски Російська Федерація здійснює з мису Чауда, аеродрому Бельбек і Балаклава. Про це йдеться у матеріалі "Радіо свобода".

"Кримський півострів використовується, так, тому що це територіально вигідно, тому що з тактичного боку це оптимальний варіант для того, щоб завдавати якихось ударів по території України. … у них є власні полігони, у них є полігони на Чауді, де вони можуть ставити ці установки, які запускають, зокрема, ці ж самі "шахеди"…" – розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк.

За його словами, для ударів по території України Збройні сили РФ використовують також комплекси С-300 та кораблі-носії крилатих ракет.

Найчастіше запуски дронів-камікадзе відбувається з мису Чауда – наразі, за даними Повітряних сил ЗСУ, саме звідти били 29 разів.

Фото: google.com/maps

Як зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, на мисі Чауда розташований авіаційний полігон 31-го науково-дослідного центру Феодосії. Це велика спеціальна науково-дослідна установа ВМФ РФ з підготовки, дослідження і наукових розробок нових видів зброї.

Експерти переконані, що однією з головних переваг запусків із мису Чауда є зручна логістика для ударів по материковій Україні.

"Очевидно, саме Чауда і Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) обрані для пусків іранського виробництва чи навіть російського, але нової зброї по Україні", – пояснив Лакійчук.

Боротися із запусками БПЛА з території тимчасово окупованого півострова Крим та завдавати випереджувальних ударів вкрай складно.

"Що стосується "шахедів", станцій їх запуску, тобто, пускові установки дуже важко виявити до моменту початку пусків. Ми вже бачимо конкретно, коли БПЛА перебувають у повітрі, ми можемо простежити звідки їх було випущено", – зазначив представник ГУР МО Андрій Черняк.

Авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що знищувати пускові установки "шахедів" ракетами нерозумно.

"Знищувати "шахеди", контейнер 5 штук, будемо вважати, що середня ціна там 25-30 тисяч доларів – це 200 тисяч доларів, а сам контейнер там вартості серйозної не являє собі. І знищувати це ракетою, яка там коштує мільйон? Вірогідність ураження не дуже висока, тому що вони там можуть трохи зміститися… Якщо це крилата ракета, то вона буде летіти довше, ніж звідки поїдуть. Я не кажу про Storm Shadow, я не кажу про Scalp. Це взагалі нерозумно", – зазначив Криволап.

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Нагадаємо, 13 січня спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат озвучив результати обстрілу України. Він зазначив, що якість російських ракет знизилася.

Раніше Фокус писав, що внаслідок ранкової атаки є прильоти в кількох регіонах України. Обійшлося без загиблих, але в Шостці, Сумської області, поранено 47-річну жінку.