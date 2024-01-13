У Раді можуть розглянути новий законопроєкт про мобілізацію за кілька днів, — нардеп (відео)

За інформацією народного депутата Єгора Чернєва, парламентарі ще не бачили нового тексту законопроєкту про мобілізацію.

Верховна Рада чекає на зміни, які Кабінет міністрів України планує внести до законопроєкту про мобілізацію, аби подати його на розгляд парламенту. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 13 січня уточнив Єгор Чернєв, народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Він зауважив, що профільний комітет чекає Кабмін як суб’єкт подання законопроєкту.

"Якщо міністр (оборони. — Ред.) Умєров каже, що він вже готовий, я думаю, це може зайняти декілька днів на проходження всіх необхідних внутрішніх процедур в Кабміні і реєстрації на сайті Верховної Ради", — зазначив Чернєв.

Щодо змін, які мають бути внесені до законопроєкту, народний депутат підкреслив, що наразі парламенту невідомі подробиці і нового тексту документу депутати не бачили. Щодо самого законопроєкту, то він ймовірно знаходиться у Кабміні або Міністерстві оборони.

Кабмін забрав законопроєкт на доопрацювання

Нагадаємо, що 11 січня Кабінет міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Після того, як проєкт не було ухвалено на засіданні парламенту, очільник Міноборони Рустем Умєров заявив про готовність внести на узгодження Кабміну його нову редакцію. Він зазначив, що до законопроєкту внесено всі пропозиції, узгожені з депутатами у робочому порядку, зокрема на засіданнях профільного комітету.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський висловився щодо законопроєкту про мобілізацію. За словами глави держави, законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Президент також зазначив, що ще не ознайомився з кінцевим варіантом документа.

Також у Зеленського спрогнозували, коли буде ухвалено закон про мобілізацію. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що зміни — неминучі. Він розкритикував депутатів за "маленьку спробу пройти між крапельками".