Сміття возитимуть з РФ: Кремль хоче побудувати звалища в окупованій Україні, — ЦНС

За даними ЦНС, російські окупанти планують створити на Донбасі полігони для сміття, тим самим формуючи на окупованих територіях зону екологічного лиха.

Росія планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей, які обслуговуватиме Російська Федерація. Про це 13 січня повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Як уточнює ЦНС, три сміттєзвалища мають створити на території Луганської області, три — на території Донецької. Звозити туди сміття збираються з Ростовської, Бєлгородської і Воронезької областей.

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За інформацією Центру, така практика на тимчасово окупованій Донеччині вже є — туди звозять сміття з Ростовської області, де зупинили проєкт із будівництва сміттєвого полігону через протести місцевих мешканців.

Екологічні злочини Росії в Україні

В Україні сума збитків довкіллю через збройну агресію РФ сягає 2,2 трильйона гривень та щодня зростає. Кількість екологічних злочинів становить 2700 випадків. Половина збитків стосується забруднення повітря і замінування територій. Готуються судові позови проти Росії за підрив Каховської греблі та атаки на енергетичну й іншу інфраструктуру.

Загалом, за даними Державної екологічної інспекції, аби повністю оцінити шкоду, заподіяну російською агресією природі України, знадобиться 20-30 років.

Щодо конкретно тимчасово окупованих територій у Луганській області, то з часу повномасштабної агресії Росії проти України тут знищено понад 26 тисяч гектарів лісу на понад 18 мільярдів гривень.

"Зафіксовані факти злочинів росіян доповнять загальний перелік збитків від дій ворога і будуть використані для підготовки позову до Міжнародного суду ООН", — наголосила заступниця начальника Луганської ОВА Наталія Романенко.

Нагадаємо, Фокус писав, що від березня 2022 року на узбережжях різних чорноморських країн регулярно знаходять мертвих дельфінів. Їхні тіла викидало хвилями на берег і раніше, проте від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фахівці фіксують сплеск смертей дельфінів.