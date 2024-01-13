Україна планує підписати безпекові угоди ще з кількома країнами, — Шмигаль (відео)

За словами прем’єра, за зразок хочуть взяти угоду, яку напередодні підписали Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак. Угоду з Великою Британією він назвав історичною подією.

Україна зараз веде переговори з іще кількома країнами щодо підписання угоди про гарантії безпеки та військову співпрацю. Підписана учора угода з Британією стане еталоном для майбутніх домовленостей. Про це 13 січня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Чим важлива ця угода. Вона стала еталоном. Дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. І так воно і є… Британія буде підтримувати Україну під час агресії стільки, скільки буде потрібно", — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що угода з Великою Британією охоплює всі напрямки співробітництва: безпека, фінансова та санкційна підтримка. Україна має конкретні максимальні гарантії — взаємні та двосторонні, які будуть діяти до моменту вступу України до НАТО.

"Підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією передбачає співробітництво у всіх сферах: на землі, в повітрі, на морі, в політичному та кібер-просторі… Це дійсно велика підтримка від нашого партнера — Великої Британії", — наголосив Шмигаль.

За словами прем’єра, угода з Британією – це лише початок. З часом мають з’явитися аналогічні угоди з іншими країнами.

"Ми сьогодні ведемо переговори з партнерами щодо підписання аналогічних угод. Зокрема, з державами, які долучилися до "Спільної декларації про підтримку України" на саміті НАТО у Вільнюсі. Серед них країни G7", – повідомив глава уряду України.

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Безпекова угода між Україною та Великою Британією

12 січня Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО. Вона, зокрема, передбачає, що в разі атаки РФ у майбутньому Королівство надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Віцепрем’єр-містр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону 13 січня назвала угоду з Великою Британією "історичним рішення".

"Вперше за багато, багато десятиліть укладається угода з Великою Британією про стратегічне, оборонне, військове співробітництво. Це є дуже важливим витком. Це рішення буде спонукати інші країни до підписання відповідних декларацій", — сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що всі безпекові угоди будуть різними, але все це сигнал, що Україна буде в НАТО. Також віцепрем’єр-містр повідомила, що Україна готує аналогічну угоду зі США.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.