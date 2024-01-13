Україна планує підписати безпекові угоди ще з кількома країнами, — Шмигаль (відео)
За словами прем’єра, за зразок хочуть взяти угоду, яку напередодні підписали Володимир Зеленський та британський прем'єр Ріші Сунак. Угоду з Великою Британією він назвав історичною подією.
Україна зараз веде переговори з іще кількома країнами щодо підписання угоди про гарантії безпеки та військову співпрацю. Підписана учора угода з Британією стане еталоном для майбутніх домовленостей. Про це 13 січня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Чим важлива ця угода. Вона стала еталоном. Дуже важливо, щоб в еталоні були включені максимальні гарантії для нашої держави. І так воно і є… Британія буде підтримувати Україну під час агресії стільки, скільки буде потрібно", — сказав Шмигаль.
Він зазначив, що угода з Великою Британією охоплює всі напрямки співробітництва: безпека, фінансова та санкційна підтримка. Україна має конкретні максимальні гарантії — взаємні та двосторонні, які будуть діяти до моменту вступу України до НАТО.
"Підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією передбачає співробітництво у всіх сферах: на землі, в повітрі, на морі, в політичному та кібер-просторі… Це дійсно велика підтримка від нашого партнера — Великої Британії", — наголосив Шмигаль.
За словами прем’єра, угода з Британією – це лише початок. З часом мають з’явитися аналогічні угоди з іншими країнами.
"Ми сьогодні ведемо переговори з партнерами щодо підписання аналогічних угод. Зокрема, з державами, які долучилися до "Спільної декларації про підтримку України" на саміті НАТО у Вільнюсі. Серед них країни G7", – повідомив глава уряду України.
Безпекова угода між Україною та Великою Британією
12 січня Україна та Велика Британія уклали угоду про безпеку, яка діятиме до моменту вступу України до НАТО. Вона, зокрема, передбачає, що в разі атаки РФ у майбутньому Королівство надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.
Віцепрем’єр-містр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону 13 січня назвала угоду з Великою Британією "історичним рішення".
"Вперше за багато, багато десятиліть укладається угода з Великою Британією про стратегічне, оборонне, військове співробітництво. Це є дуже важливим витком. Це рішення буде спонукати інші країни до підписання відповідних декларацій", — сказала Стефанішина.
Вона наголосила, що всі безпекові угоди будуть різними, але все це сигнал, що Україна буде в НАТО. Також віцепрем’єр-містр повідомила, що Україна готує аналогічну угоду зі США.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-2025 роках.