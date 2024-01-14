До 100 тисяч: розвідниця ЗСУ розповіла, як може відбуватися мобілізація жінок в Україні

Розвідниця Ярина Чорногуз вважає, що вмотивованих служити в армії жінок в Україні достатньо і їй гидко, що норма захищати жінками Батьківщину не закріплена законодавчо.

Військовослужбовиця ЗСУ Ярина Чорногуз, яка є розвідницею і бойовим медиком, висловилася за мобілізацію жінок в Україні, щоб протистояти російській агресії. Вона вважає, що можна мобілізувати приблизно 100 000 жінок, які мають мотивацію і бажання служити в армії. Про це Чорногуз написала на своїй сторінці в Facebook.

Чорногуз вважає, що за наявності мотивації, бажання та фізичної витривалості жінка може стати операторкою дрона, бойовою медикинею і навіть піхотинкою чи розвідницею. Також такі жінки можуть служити в штабах і в підрозділах забезпечення армії.

"Це все реально. Таких жінок в Україні достатньо", — пише військовослужбовець ЗСУ.

Чорногуз вважає, що згідно з потребами армії, можна мобілізувати умовні 100 тисяч жінок, які не є єдиними опікунами дітей чи людей з інвалідністю, а також не належать до покоління старшого віку, що має вже дорослих дітей.

На думку розвідниці, всі мобілізовані жінки повинні будуть пройти не тільки курс молодого бійця, а й посилений курс облаштування бойових позицій.

Чорногуз вважає, що українки не йдуть в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням з боку чоловіків. Вона вважає, що можна створити профільні жіночі підрозділи для виконання тих чи інших завдань на війні.

Також військовослужбовець ЗСУ написала, що їй "гидко, що обов'язок жінок захищати Батьківщину в силах оборони — не закріплений законодавчо на рівні з чоловіками".

Чорногуз називає однією з причин, чому влада в Україні не хоче мобілізувати жінок, що є побоювання появи медійного ефекту, яким скористається російська пропаганда. "Мовляв, у них уже мужики скінчилися, мобілізують жінок", — пише бойовий медик.

За словами Чорногуз, мобілізація вмотивованих жінок справить абсолютно протилежний цій пропаганді ефект. У цьому випадку буде показано, що "ми справді потужна нація, якщо в ній воюють за державність обидві статі".

"Якщо не буде хоча б такої рівності в обов'язковій мобілізації, по-моєму, це призведе до погіршення ставлення до жінок від чоловіків після закінчення великої війни. Бо в багатьох буде відчуття, що тільки вони здебільшого жертвували собою заради виживання всього народу. Буде збільшення нерівності", — написала Чорногуз.

Також військовослужбовець ЗСУ зазначила, що багато жінок уже віддали своє життя за Україну, поки багато чоловіків так і не дійшли до армії за майже 10 років війни з Росією.

Нагадуємо, що у ЗСУ пояснили, чи обов'язковий військовий облік під час війни для всіх жінок. Якщо професія жінок затребувана, вони можуть приєднатися до ЗСУ самостійно або через мобілізацію. Наразі проблем немає, оскільки українки телефонують до ТЦК, проходять медкомісію, стають на облік і продовжують займатися своєю роботою, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Також нагадуємо, що командир ЗСУ висловився про мобілізацію жінок в Україні. Військовий "Крим" розкритикував українське суспільство за відсутність "запиту на мужність". За його словами, жінки не пишаються чоловіками, які вже в лавах ЗСУ.