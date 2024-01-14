Колишній чиновник-хабарник із РФ, відсидівши рік у в'язниці, поїхав воювати в Україну, — ЗМІ (фото)

Олег Гуменюк, якого засудили на 12 років позбавлення волі, у грудні 2023 року мав з'явитися у військову частину. Журналісти припускають, що якщо колишній мер Владивостока не потрапить до підрозділу "Шторм-Z" — у нього є "стовідсотковий квиток на волю".

Колишній мер Владивостока Олег Гуменюк, який мав відсидіти 12 років у колонії за хабар в особливо великому розмірі, вирушив воювати в Україну. При цьому ексчиновник, пробувши в місцях позбавлення волі лише один рік, уклав із Міноборони РФ контракт і тепер, імовірно, проходить підготовку на одному з полігонів. Про це 14 січня повідомило видання "Коммерсантъ" із посиланням на заяву адвоката ексчиновник.

"Згідно з виданим Гуменюку приписом, він 22 грудня 2023 року мав з'явитися у військову частину", — цитують журналісти слова адвоката Олександра Китаєва.

Юрист додав, що поки не знає, де саме перебуває Гуменюк — імовірно, він проходить етап підготовки.

З цього приводу журналісти каналу "Newsbox24.tv" опублікували фотографію чоловіків у військовій формі, на якій позначено військовослужбовця в польовій екіпіровці та з автоматом. На знімку він візуально схожий на Гуменюка.

Фото: Соцмережi

Автори публікації відзначили пікантну особливість ситуації з чиновником-хабарником, який добровільно попросився на фронт. Річ у тім, що якщо Гуменюк не потрапить до підрозділу "Шторм-Z", куди зазвичай потрапляють ув'язнені, то в нього є "стовідсотковий квиток на волю".

Журналісти "Коммерсантъ" додали, що в ГУФСВП по Примор'ю інформацію про колишнього чиновника не надали. Відомо лише, що після вироку він відбував покарання в ІК-27 у селищі Вовчанець, Приморського краю РФ.

Нагадаємо, колишнього мера Владивостока Олега Гуменюка на початку 2023 року було засуджено до 12 років років колонії суворого режиму за отримання хабаря в розмірі 18,5 млн рублів. Через рік він попросився добровольцем на фронт, пройшов комісію і вже готувався вилетіти в частину. Однак в останній момент співробітники ФСБ нібито буквально висадили його з літака.