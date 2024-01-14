Не лише F-16: в ЗСУ пояснили, які літаки посилять бойові можливості української авіації

Наразі на озброєнні Повітряних сил перебувають чотири основні типи бойових літаків, їх поступово замінюватиме західна техніка, розповів генерал-лейтенант Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що потрібно посилити можливості ударної авіації. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він зазначив, що підтримує пропозицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій українських військових.

Зі слів Олещука, Повітряні сили розглядають різні авіаційні платформи для розвитку української бойової авіації. Зокрема, пріоритетом є винищувачі F-16, на яких навчаються українські пілоти. Проте фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації.

"Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", — наголосив він.

Микола Олещук зауважив, що наразі на озброєнні ПС перебувають чотири основні типи бойових літаків, проте їх поступово замінюватиме західна техніка. Також він підкреслив, що Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації та вертольотів. Освоєння нового типу літака — це складний та не швидкий процес, проте українці його пройдуть, уточнив він.

Крім цього, Україна не зможе відразу відмовитися від експлуатації радянських літаків, тому в небі поруч із F-16 працюватимуть МіГ-29, також не виключено, що й бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, тоді як штурмовиків Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

Олещук розповів, що обговорив із Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти ПС та армійської авіації Сухопутних військ.

"Робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", — додав він.

Нагадаємо, 10 січня журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко розповів, що РФ має час для того, аби наживити лінії фронту системами ППО для того, аби винищувачі F-16 перебували в зоні ураження.

13 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на цьому етапі війни пріоритет для України є отримання винищувачів F-16 від партнерів. З його слів, ці літаки можуть виконувати різні функції з широким спектром озброєння.