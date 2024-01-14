Без F-16: в ЗСУ пояснили, чому винищувачі не повернуть окуповані території (відео)

Сучасна зброя полегшить просування українських військових окупованими територіями, проте звільнить їх, розповів майор ЗСУ Максим Жорін.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін заявив, що українські бійці можуть звільнити Маріуполь Донецької області без допомоги винищувачів F-16. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

На запитання журналістки про те, чи можуть ЗСУ звільнити, наприклад, Маріуполь без літаків F-16, майор ЗСУ відповів, що так.

"Можемо без F-16 — так само як ми без них зробили все інше. У людей теж створили таку ілюзію, що десь в інших країнах є зброя, яка вирішить наші проблеми", — сказав Максим Жорін.

З його слів, не існує такої зброї — ні літака, ракети, снарядів чи будь-чого іншого, що можна лише отримати та відразу перемогти. Жорін наголосив, що Україна переможе виключно тяжкими боями, пережитими часами, складною роботою, кров'ю та потом. Натомість не існує технологічного чи будь-якого іншого рішення, аби лише "виключити" Росію зі світової карти.

Максим Жорін зауважив, що сучасна зброя, зокрема F-16, може полегшити просування, проте не звільнить захоплені території.

"Вони (літаки F-16 — ред.) не повернуть наші території, вони полегшать просування окупованими територіями, так само як і всі інші ракети, "Леопарди", все, що нам дають", — додав заступник командира 3-ї ОШБр.

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Нагадаємо, 13 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україні потрібні винищувачі F-16 для того, аби отримати перевагу в небі. На цьому етапі війни отримання літаків залишається пріоритетом.

14 січня командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що наразі на озброєнні перебувають чотири основні типи бойових літаків, але західна техніка їх поступово замінить.