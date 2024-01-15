Українські Су-24М можуть підсилити французькими Mirage-2000D: в чому особливість літаків

Ударні літаки Mirage-2000D є штучними носіями крилатих ракет SCALP-EG, розповіли експерти Defense Express.

14 січня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що не виключено, що українську авіацію в небі посилить французький бомбардувальник Mirage-2000D. У Defense Express розповіли, чим особливий цей борт.

Ударний літак Mirage-2000D є штучним носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

"Якщо мова пішла про те, що "не виключено" можливість підсилення наших Су-24М літаками Mirage-2000D, то очевидно йдеться про перспективний намір зокрема збільшити кількість носіїв західних КР в строю авіації ЗСУ", — сказали експерти Defense Express.

Крім цього, аналітики звернули увагу те, що керівництво MBDA зазначило, що для адаптації ракет SCALP-EG під українські бомбардувальники знадобиться "декілька тижнів", а німці заявили, що для адаптації крилатих ракет Taurus під Су-24М потрібно до шести місяців. Якщо Берлін ухвалить рішення щодо надання Україні Taurus, то певну частину українських літаків потрібно буде вилучити з поточного використання для адаптації під нові крилаті ракети, тому на цей період потрібна "підміна", зокрема у вигляді Mirage-2000D.

У Defense Express наголосили, в Повітряних силах розповідали про Mirage-2000D як спеціалізований ударний літак, а не абстрактний Mirage-2000D як носій SCALP-EG, зокрема можливі різні коливання, а саме в перемовинах з французами.

Експерти додали, що у випадку з підсиленням для українських Су-24М потрібно наполягати саме на спеціалізованому ракетоносному варіанті Mirage-2000D, а не на інших.

Нагадаємо, 14 січня командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що Україні потрібно посилити можливості ударної авіації. З його слів, Україна не може відразу відмовитися від експлуатації радянських літаків, тому в небі поруч з МіГ-29 з'являться F-16, Су-24М посилить Mirage-2000D, а Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

У вересні 2023 року у ЗМІ повідомили, що Україна може отримати спеціалізовані ударні літаки Mirage 2000D. Зокрема, у Франції могло розпочатися навчання українських пілотів за системою озброєння Mirage.