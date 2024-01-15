"Призводять до ейфорії та притупляють біль": окупантам регулярно видають наркотики, — Генштаб

За даними українського командування, бійці ЗС РФ дедалі рідше виявляють бажання гинути за амбіції Володимира Путіна, тому їх змушують іти у "м'ясні штурми" за допомогою заборонених речовин.

Російським окупантам почали регулярно видавати наркотичні речовини, щоб вони легше погоджувалися йти у "м'ясні штурми". Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 15 січня.

Зазначається, що противник продовжує ігнорувати всі закони та звичаї ведення війни. Він використовує тактику терору та завдає різноманітних ударів зі всілякої зброї як на лінії фронту, так і по мирних містах. Через це страждає населення та численні цивільні об'єкти країни.

Минулої доби, додають у Генштабі, відбулося 94 бойових зіткнення на фронті, однак командуванню ЗС РФ стає складніше змусити окупантів атакувати позиції ЗСУ. У результаті використовуються заборонені методи.

"Російські військові дедалі частіше відмовляються гинути за безглузді цілі свого лідера, тож командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додатковими видами стимулювання, що спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі", — ідеться в повідомленні.

Фіксуються такі випадки, продовжують у Генштабі, серед бійців 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. Окупантам регулярно видають наркотичні та психотропні речовини. Мета у цього одна — змусити військових воювати проти ЗСУ.

"Ці препарати призводять до ейфорії та притупляють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м'ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що в захопленому Маріуполі російські окупанти отруїлися алкоголем. За словами радника мера Петра Андрющенка, спиртні напої, якими отруїлися росіяни, поставило місцевим "наливайкам" українське підпілля. Після інциденту окупаційна влада нагадала про заборону продажу таких напоїв військовим.