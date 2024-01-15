У РФ в один день упали два "Калібри": влада говорить про "невстановлений пристрій" (відео)

Журналісти стверджують, що інциденти сталися 13 січня в Краснодарському краї. Одна з крилатих ракет "Калібр" упала між станицями Павловська та Отаманська.

13 січня дві російські ракети "Калібр" у різний час упали в Краснодарському краї. Про це пише російське медіа Astra з посиланням на джерела.

Повідомляється, що одна з ракет упала вранці між станицями Павлівська та Отаманська, а місцеве керівництво назвало її "невстановленим пристроєм". Журналісти посилаються на слова військового експерта Яна Матвєєва, який заявив, що йдеться саме про ракету типу "Калібр".

Так само вважають і аналітики з Conflict Intelligence Team, які проаналізували фото і відео ракети. Через деякий час ці дані підтвердили джерела в екстрених службах Краснодарського краю.

Автори публікації також дійшли висновку, що ракет було кілька: увечері 13 січня ще один "Калібр" упав у Ленінградському районі. Інцидент стався в полі неподалік хутора Західний. За попередньою інформацією, обійшлося без пошкоджень і постраждалих.

Нагадаємо, що російські війська експериментують із різним поєднанням ракет і дронів, щоб обходити ППО України. Аналітики зазначають, що ЗС РФ запускали фальш-цілі та безпілотники Shahed, щоб перевантажити ППО.

Також повідомлялося, що Курську область атакували ракети "Точка-У": місцеві жителі чули щонайменше 3-4 вибухи. У Міноборони РФ запевняють, що ППО успішно відпрацювали та перехопили всі цілі.