"У росіян є мотивація воювати": у ГУР розповіли, скільки РФ щодня мобілізує людей

За словами заступника розвідки Вадима Скібіцького, у росіян чітко визначено, що за день бойових дій їм виплачуть на 8000 рублів більше. Окупанти активно поповнюють особовий склад.

Росія мобілізує близько 30 000 людей на місяць. Мотивує військовозобов'язаних громадян висока зарплата. Про це повідомив заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами розвідника, мобілізація в РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року. Проте росіяни мають мотивацію йти до армії — це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць.

Він також заявив, що полонені окупанти зізнаються, що пішли до армії через гроші.

"Вони різні. Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8000 рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 000 рублів на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення", — наголосив заступник начальника ГУР.

Водночас генерал Микола Маломуж раніше пояснив, що президент РФ Володимир Путін хоче показати результати на фронті, але може похизуватись лише втратами. Прихована мобілізація не дала бажаного Кремлем ефекту.

За його словами, росіяни могли "нахапати" усіх в армію. Проте модель прихованої мобілізації, яку вже випробувала країна-агресорка, не дала бажаного ефекту. За 2023 рік увесь мільйон осіб, який ЗС РФ вдалося призвати, був "знецінений" на фронті.

Нагадаємо, дружини російських окупантів звернулись з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. У Держдумі РФ відповіли, що їхня служба триватиме до завершення війни.