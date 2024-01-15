На тлі війни в Україні: у Росії зростає кількість алкоголіків, — росЗМІ

На думку глави наркологічної та психіатричної клініки Руслана Ісаєва, збільшення кількості росіян, які зловживають алкоголем, пов'язане із "соціально-економічними потрясіннями", а також із "посиленням геополітичних протистоянь".

У Російській Федерації вперше за десять років зафіксовано зростання випадків встановалення діагнозу "алкогольна залежність". Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із покликанням на збірник Росстату "Охорона здоров'я в Росії-2023", оприлюднений наприкінці грудня.

Згідно зі статистикою, із 2010 по 2021 рік кількість росіян із алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі — зі 100 тисяч до 53 тисяч осіб. Однак уже у 2022 їх кількість зросла до 54,2 тисячі.

Завідувач кафедри психіатрії та медичної психології Казанського державного медичного університету Володимир Менделевич зазначив, що останніми роками "різко збільшується" кількість алкогольних психозів, які виникають тільки в тих людей, що дійшли до важкої стадії залежності.

На думку опитаних журналістами експертів, така динаміка спровокована сукупністю чинників, зокрема пандемією, соціально-економічними потрясіннями та "посиленням геополітичних протистоянь".

За даними МОЗ РФ, тренд до зниження споживання алкоголю та безпосередньо пов'язаної з алкоголем смертності було порушено за часів пандемії коронавірусу. У відомстві вважають, що причиною став "стрес від пандемії", а також та обставина, що інфляція випереджає підвищення акцизів на алкоголь.

Зі свого боку, керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв визнав, що зростання кількості тих, хто зловживає алкоголем, пов'язане із "соціально-економічними потрясіннями, посиленням геополітичних протистоянь і санкційним тиском".

Нагадаємо, 7 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в тимчасово окупованому Мангуші, що в Маріупольському районі Донецької області, 12 осіб опинилися в реанімації через отруєння алкоголем.

Раніше, 25 жовтня, росЗМІ повідомили, що голова ради директорів ПАТ "Лукойл" Володимир Некрасов помер після п'ятиденного запою. За даними журналістів, один його колишній колега нібито стрибнув із вікна лікарні, а інший отруївся жабою в шамана.