Цифра завищена: у Британії сумніваються, що РФ мобілізувала 500 тисяч у 2023 році

У Росії випускникам шкіл дозволено підписувати контракти з російською армією. За останніми даними, відомо про п'ятьох росіян 2005 року, які загинули на російсько-українській війні, розповіли в британській розвідці.

У Російській Федерації на війну можуть вербувати чоловіків з бідних та сільських регіонів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

В оборонному відомстві Британії наголосили, що, ймовірно, для підтримки російсько-української війни на війну можуть вербувати чоловіків з бідних і сільських регіональних громад Росії.

11 січня 2023 року заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що до Збройних сил Російської Федерації приєдналося 500 тисяч осіб у 2023 році. У британській розвідці вважають, що ця цифра може бути суттєво завищеною.

Крім цього, з квітня 2023 року у Росії випускникам шкіл дозволили підписувати контракти з російською армією, зокрема з метою досягнення цільових показників набору російських військових. За останніми даними, опублікованими "Медіазоною" і російською службою BBC, під час російсько-української війни загинуло щонайменше п'ятеро росіян 2005 року народження.

Нагадаємо, 15 січня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький заявив, що у Росії мобілізація не проводиться масово. Проте росіяни мають мотивацію вступати до лав ЗС РФ — заробітна плата.

11 січня ексголова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж повідомив, що прихована мобілізація в Росії не принесла бажаного результату. З його слів, від початку повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити до 90% особового складу російських професійних частин.