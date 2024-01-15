"Сумнівів немає": партнери продовжать надавати допомогу Україні для боротьби з РФ, — ГУР

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, допомога буде різноплановою, включно з озброєнням і військовою технікою, щоб ЗСУ могли звільнити території під окупацією.

Партнери продовжуватимуть підтримувати Україну в опорі діям російських окупантів, не тільки надаючи військове обладнання, а й забезпечуючи навчання для ЗСУ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, союзники однозначно продовжать підтримувати Київ у цій війні.

"У мене немає сумнівів. Допомога буде різноплановою — це озброєння, військова техніка, навчання, інші сили та засоби для посилення наших спроможностей, щоб ми могли захистити нашу державу та звільнити ті території, які зараз тимчасово перебувають в окупації Російською Федерацією", — відповів Скібіцький на запитання, чи збережеться допомога.

Згідно з його заявою, союзники України усвідомлюють, що протистояти окупантам без їхньої підтримки дуже непросто, а в деяких областях навіть практично неможливо.

Скібіцький також зазначив, що наразі високоточне озброєння, яке використовує ЗСУ на фронті, представлено переважно продукцією західних виробників. Те ж саме стосується й боєприпасів калібру 155 мм, які в основному також є продукцією інших країн.

У цьому ж інтерв'ю представник ГУР пояснив, чому РФ говорить про готовність до переговорів. За словами Вадима Скібіцького, риторика Росії щодо цього питання здебільшого спрямована саме на країни Заходу й Глобального Півдня. Для України неприйнятні умови, які пропонує ворог.