"Інакше тут ніхто не виживе": у ЗСУ розповіли, що потрібно Україні для перемоги у війні

За словами військовослужбовця з позивним Єті, у 2024-му році є можливість не тільки тримати глуху оборону, а й провалитися. У зв'язку з цим необхідно поміняти стратегію.

Україні необхідно застосовувати більш нестандартні методи ведення війни, інакше перемогти противника буде дуже складно. Про це заявив оператор FPV-дронів із позивним Єті в інтерв'ю "Українській правді", яке було опубліковано 15 січня.

За його словами, якщо дії ЗСУ на полі бою будуть неефективними, тоді українська сторона може не тільки сісти в глуху оборону протягом усього 2024-го року, а й провалитися.

"Росіяни накопичують ресурси: вони мобілізують людей, і людей у них більше. Наше завдання — переграти їх, використати все, що ми можемо, максимально проти них. У них є велика, в принципі неконтрольована територія, на якій треба підключати людей, які готові працювати за гроші", — заявив український військовослужбовець.

Єті продовжив, що всі диверсії на території Росії вочевидь відбуваються не тільки руками спецслужб України, які туди прибули на завдання. Росіяни самі за гроші готові піти на різні дії, серед яких умовне спалення військкомату.

Тобто Україні потрібно працювати з тими громадянами РФ, які не хочуть помирати на війні і готові зробити все, щоб протистояння закінчилося.

"Багато всього контролюється, але чи можна когось спокусити обіцянкою про те, що він буде умовно "новим головою республіки"? У нас же спокушали, у нас же на це люди велися. Той же Аксьонов — це ж колишній чиновник України, який перейшов на той бік. Треба розхитувати гвинтики в механізмі. Наше завдання — знайти нестандартні методи для перемоги. Нам треба перемогти, інакше тут ніхто не виживе", — підсумував український військовий.

Нагадаємо, 11 січня командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа заявив, що стара тактика не допоможе ЗСУ перемогти у 2024 році. За його словами, дрони — це зброя, яка може наблизити перемогу на морі, але це не єдине рішення, тому потрібно розвиватися.