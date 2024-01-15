Проблеми з безпекою: чому Австралія утилізує гелікоптери MHR90, а не передає їх ЗСУ

Королівські Повітряні сили зіштовхнулись з проблемами двигунів на Taipan ще у 2010 році. Відтоді вони неодноразово ламались та були аварії із загиблими.

Українська громада вийшла на протест в Австралії через рішення уряду утилізувати 45 гелікоптерів MHR90 замість того, щоб передати їх Україні. Австралійський телеканал ABC News розказав, чому Київ не отримає вертольоти.

У вересні 2023 року Австралія вивела з експлуатації транспортні гелікоптери MHR-90 Taipan. Списання відбулося значно раніше ніж було заплановано. Це сталося через інцидент під час навчань у Квінсленді. Тоді гелікоптер MHR90 розбився й в результаті загинули 4 військових.

MRH90 має проблеми від самого початку програми Фото: Australian Department of Defence

Спочатку гелікоптери Taipan планували списати у 2037 році, проте Королівські Повітряні сили зіштовхнулися з низкою проблем:

квітень 2010 року — призупиняється експлуатація 11 гелікоптерів MRH90 через вихід з ладу двигунів;

червень 2019 року — журналісти отримують дані, що MRH90 викликають занепокоєння у військових. Авіапарк обмежений у місіях через проблемні двигуни;

жовтень 2020 року — у Сенаті підтвердили, що MRH90 має надто вузькі двері, щоб вести вогонь під час спуску десанту. Також вантажний гак називається "постійною проблемою";

червень 2021 року – Королівські Повітряні сили приземляє всі 47 гелікоптерів Taipan через "заходи безпеки". Виявлені проблеми із техобслуговуванням в системі IT-підтримки гелікоптера;

грудень 2021 року — премʼєр-міністр Скотт Моррісон оголосив про наміри списати всі MRH90 — на 10 років раніше запланованого;

березень 2023 року — 10 військових змушені були покинути борт MRH90. Очевидці повідомили про іскри у верхній частині лопатей гвинта та вибух перед падінням гелікоптера. Він зміг приземлитись.

19 грудня 2023 року Україна зробила офіційний запит на отримання списаних гелікоптерів. Організатор мітингу, який відбувся в Австралії на минулих вихідних, Антон Богданович каже, що Україна оцінює ризики інакше.

"Ми оцінюємо ризики по-іншому. У нас війна. Австралійський уряд чому хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатити близько 2 мільярдів доларів, щоб утилізувати їх. Вони хочуть поховати гелікоптери в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові у біді", — каже Богданевич.

Співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргиру сказала, що уряд Австралії не пояснив, чому гелікоптери вирішили утилізувати. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що він досі сподівається на те, що є можливість отримати Taipan. Він теж не отримав відповіді від уряду.

Представник Міноборони повідомив журналістам, що гелікоптери утилізують екологічним та економічним шляхами, а деякі запчастини збережуть для інших операторів NH90. Замінять понад 40 гелікоптерів американськими UH-60M Black Hawk. Також у відомстві заявили, що Австралія залишається однією з найбільших країн поза НАТО, хто допомагає Україні. Загальна допомога склала 910 млн доларів, з яких 730 млн пішли на військову техніку.

Нагадаємо, 12 січня українська діаспора закликала Австралію не утилізувати гелікоптери MH90, а передати ЗСУ.

8 січня аналітики Janes повідомили, що Австралія вже почала процес утилізацію транспортних гелікоптерів, бо не знайшлося на них покупців.