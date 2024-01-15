Залізний кулак Варшави: Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО

Польща значно підвищила потенціал своїх танкових з'єднань внаслідок двох контрактів. Перший був укладений на постачання американських M1A2 Abrams, другий передбачає постачання з Південної Кореї танків K2 Black Panther.

Завдяки нещодавньому зміцненню оборонного потенціалу Польща піднялася на третє місце серед країн НАТО за військовою міццю на тлі загроз з боку РФ. Зокрема, йдеться про бронетанковий кулак, який складається з різноманітних модифікація ОБТ Leopard та американських M1A1 Abrams. Про це повідомляє Army Recognition.

Наразі польська армія оснащена 126 одиницями Leopard 2A4, 105 танками Leopard 2A5, 16 танками Leopard 2PL і близько 200 польськими PT-91 Twardy.

Починаючи з 2022 року Польща значно підвищила свій військовий потенціал завдяки двом великим контрактам на придбання танків. Перший — зі Сполученими Штатами на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams SEPv3. Цей крок був спрямований на модернізацію своїх збройних сил і заміну застарілих радянських танків, таких як Т-72 і ПТ-91, на більш сучасні платформи. Причому контракт передбачав не тільки постачання самих танків, а й повний пакет послуг, що включає технічну підтримку, логістику, навчання і боєприпаси.

Другий великий контракт було укладено з Південною Кореєю. Згідно з домовленістю Польща отримує танки K2 Black Panther і самохідних гаубиць K9 Thunder. Загалом Польща може придбати 1000 танків K2.

"Таким чином K2 й Abrams мали замінити застарілі польські танки T-72 і PT-91 Twardy, значно посиливши бронетанковий потенціал країни", — зазначають оглядачі. Автори матеріалу підкреслюють, що Польща наразі має близько 569 основних бойових танків, однак кількість сучасних машин буде тільки збільшуватися.

Важливо Польща почне локально виробляти корейські танки K2 вже у 2026 році

Тим часом на другому місці в регіоні перебуває Греція, яка має 1 365 ОБТ. А беззаперечним лідером є Туреччина, бронетанковий кулак якої складається з 2 229 машин.

"Ці цифри свідчать про те, що в різних країнах Європи, як і раніше, покладаються на бронетехніку з метою національної оборони", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що польська армія має вже 62 танки Leopard 2 у версії PL і PLM1 зі 142 замовлених. Таким чином танк Leopard 2A4 має польську модернізацію, яка відрізняється від стандартної машини.