У В'єтнамі розбився армійський Су-22М: у чому причина аварії (фото)
Під час навчального польоту льотчик втратив керування, але зумів відвести машину, що падала, від житлових будинків і після катапультуватися.
Винищувач Су-22М4 ВПС В'єтнаму розбився під час звичайного тренувального польоту в провінції Куангнам. Аварія сталася, коли льотчик втратив контроль над літаком, і він упав на вулицях міста Джієн-Бан. Про це 12 січня повідомили в Defence Post.
За інформацією журналістів, льотчик зумів відвести падаючу машину від житлових кварталів і успішно катапультуватися. Однак унаслідок падіння передня і задня частина літака розлетілися на відстань близько 200 метрів.
За попередніми даними, обійшлося без жертв, але уламки поранили одного чоловіка і пошкодили приватну власність місцевих жителів. Також повідомляється, що влада міста вирішила компенсувати завдані збитки населенню, виплативши постраждалим до чотирьох мільйонів в'єтнамських донгів (163 доларів США).
Пізніше було встановлено причину катастрофи Су-22 — катастрофа сталася через технічну несправність літака.
Це не перша аварія за участю Су-22, оскільки наприкінці січня 2023 року катастрофи зазнав аналогічний літак ВПС В'єтнаму. Тоді льотчику вижити не вдалося.
За деякими даними, загалом на озброєнні в'єтнамських ВПС перебуває близько двох десятків Су-22М4 — це експортна версія радянського Су-17М4, спорядженого розвідувальною апаратурою.
Згідно з даними з відкритих джерел, парк бойової авіації В'єтнаму здебільшого складається зі старої радянської та російської техніки — в основному це МіГ-21 різних модифікацій (близько 144 одиниць). На озброєнні також перебувають 12 літаків Су-27 і 35 одиниць Су-30МК2.
Нагадаємо, в Росії побудують новий навчально-тренувальний літак МіГ-УТС, який має замінити застарілий L-39 і доповнити новіші машини Як-130. На думку експертів, наміри створити новий літак ілюструє "драматичну ситуацію, в якій опинилися ПКС РФ".