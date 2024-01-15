Росіянка опинилася в журі конкурсу World Press Photo 2024 і оцінюватиме європейські роботи

Українська асоціація професійних фотографів звернулася до дирекції конкурсу з вимогою змінити склад журі конкурсу.

Російська фотографка Марія Гельман посіла у журі щорічного конкурсу фахівців у сфері фотожурналістики та документалістики World Press Photo 2024. Проте Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагає виключити її зі складу журі. Про це йдеться у заяві УАПФ.

Окрім Гельман до європейської команди суддів увійшли фоторедактор Stern Андреас Трампе з Німеччини, фотограф щоденної газети Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Жиль Штайнман зі Швейцарії, кураторка Deutsche Börse Маріама Атта (Велика Британія), а очолила журі Анастасія Тейлор-Лінд (Велика Британія та Швеція), чию першу фотокнигу було присвячено Революції Гідності в Україні. Від 2014 року Тейлор-Лінд документує війну Росії проти України.

УАПФ вважає, що участь Гельман може вплинути на об'єктивність прийняття рішень при оцінюванні робіт учасників.

Ба більше, вже 10 років поспіль триває несправедлива війна Росії проти України, тож участь представниці Російської Федерації викликає багато етичних питань.

"Українська асоціація професійних фотографів звертається до дирекції конкурсу з наполегливою вимогою змінити склад журі та виключити з його складу представника Російської Федерації. УАПФ вважає участь Гельмана нелогічною та може вплинути на об’єктивність прийняття рішень при оцінюванні робіт учасників, — йдеться у заяві.

І хоча сама Гельман виступає проти війни РФ в Україні, в організації ставлять під сумнів доречність такого призначення, оскільки на конкурсі, вочевидь, буде представлено багато фото українських митців та робіт з нашої країни. Щодо особистості фотографки та її професійності питань не порушують.

Зазначимо, що прийом заявок на конкурс World Press Photo уже закрито. Тепер судді мають оцінити роботи, регіональних переможців мають оголосити 3 квітня.

Пізніше глобальне журі визначить 24 регіональних переможців. З них вони оберуть чотирьох глобальних переможців:

World Press Photo of the Year;

World Press Photo Story of the Year;

World Press Photo Long-Term Project Award;

World Press Photo Open Format Award.

Нагадаємо, минулого року в категорії Photo of the year відзначили українського фотографа Євгена Малолєтку за фотографії з оточеного Маріуполя.