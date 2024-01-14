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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Війна в Україні вплинула на громадян у РФ: Британія розповіла, що змінилося для росіян (фото)

Росіяни, цивільне населення, РФ
Фото: kremlin.ru | Ілюстративне фото: росіяни

Росіяни борються за доступ до лікарняних послуг по всій країні. У РФ спостерігається дефіцит лікарських засобів, розповіли в британській розвідці.

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Російсько-українська війна впливає на сферу охорони здоров'я у Російській Федерації. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

В оборонному відомстві Британії зазначили, що цивільне населення Росії, ймовірно, відчуває на собі вплив війни, зокрема у сфері охорони здоров'я. За інформацією російських ЗМІ, громадськість бореться за доступ до лікарняних послуг по всій країні. Також у РФ спостерігається дефіцит лікарських засобів, зокрема антибіотиків широкого спектра дії.

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Крім цього, у британській розвідці наголосили, що війна може значною мірою впливати на це, оскільки в медичних закладах лікують поранених. Мало того, уряд РФ змушений скорочувати цивільні медичні установи через брак медичного персоналу та фінансові труднощі.

Звіт британської розвідки, Велика Британія Fullscreen

Нагадаємо, 12 січня голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський розповів, що Росія відчула дію санкцій, проте вплив міг би бути сильнішим, якби західні партнери ухвалювали відповідні санкційні рішення з початку 2022-го року.

9 січня у ЗМІ повідомили, що у російського президента Володимира Путін є три виклики, а саме фінансування війни проти України, підтримання рівня життя населення та захищення макроекономічної стабільності. Росія змогла стабілізувати ситуація в економіці завдяки прибуткам від продажу нафти та газу, вмілого управління фінансами та слабкого застосування західних обмежень.