"Борт судна вражений": корабель біля берегів Ємену атакували ракетою (карта)

За даними управління морських торговельних операцій Великої Британії, інцидент стався біля міста Аден в акваторії Єменської затоки.

Корабель в акваторії Єменської затоки зазнав ракетного нападу поблизу берегів Ємену. Про це повідомляє управління морських торговельних операцій Великої Британії у Twitter.

"Лівий борт судна був вражений ракетою зверху", — ідеться в повідомленні.

Відповідно до наданої карти, подія мала місце біля міста Аден, як повідомляється в поширеній інформації від управління.

Також у джерелі підкреслили, що кораблям, які проходять цим маршрутом, уже рекомендували дотримуватися обережності біля берегів Ємену.

Звіт управління морських торговельних операцій Великої Британії

Раніше, 1 січня, повідомлялося, що хусити знову атакували судна в Червоному морі. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, влада Ірану має допомогти зупинити напади єменських хуситів, оскільки вона здавна підтримує їх.

Раніше повідомлялося, що біля Ємену ракета атакувала танкер із нафтою РФ. За даними британського відомства UKMTO, ракета пройшла за 500 метрів від танкера, потім до торгових кораблів стали підпливати човни. Зі свого боку, США завдали понад 100 точкових ударів по виробничих комплексах, радарах і ППО єменських повстанців.