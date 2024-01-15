Бронежилет від Калашникова: 25 000 російських солдатів отримають захист "Стрелок"

Бронежилет нібито здатний витримати влучання гвинтівкових куль калібру 7,62х54 й осколків, які летять зі швидкістю до 630 м/с.

Російський виробник ТОВ "Тріада-ТКО", який є філією концерну "Калашников", поставив армії РФ 25 000 бронежилетів "Стрелок". Нові бронежилети нібито забезпечують ефективний захист від куль і осколків. Про це 15 січня повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Автори публікації пишуть, що ще в грудні минулого року президент "Калашникова" Алан Лушніков заявив про успішні випробування спецпризначенцями бронежилетів, після чого почалося їхнє серійне виробництво.

Що відомо про спорядження

Захисне спорядження "Стрелок" являє собою верхню броню тіла і поєднується з набором кишень, сумісних із пластинотримачем, і рюкзаком об'ємом 30 л. За словами розробників, новий бронежилет із бічними деталями та захистом паху, а також плечових протекторів забезпечує захист близько 70% тіла.

Комплект спорядження створений з декількох шарів нетканого матеріалу та оснащений протикульовим захистом у грудній і спинній секції. Бронежилет важить близько 12 кілограмів — з модулями додаткового захисту маса становить близько 20 кілограмів.

Зазначається, що "Стрелок" забезпечує базовий рівень захисту від осколків, а для посилення можна використовувати додаткові елементи, які відповідають стандарту ГОСТ рівня БР5. У покращеному варіанті бронежилет нібито здатний витримати потрапляння осколків, що рухаються зі швидкістю до 630 м/с.

"Однак важливо пам'ятати, що це не те саме, що стандарт STANAG 2920. Для тих, хто знайомий з рейтингами кулестійкості, пояснимо, що ДСТУ Рівень БР5 захищає від множинних влучень гвинтівкових куль калібру 7,62х54R (індекс 7БЗ3)", — уточнюють експерти.

Крім захисту "Стрелок", пишуть оглядачі, російські солдати, які воюють в Україні, можуть бути оснащені загальновійськовими бронежилетами 6Б23-1, 6Б43 і 6Б45. Деякі солдати окупаційних військ можуть бути оснащені бронежилетом 6Б13, який був розроблений для використання в гірських і міських умовах. При цьому, як 6B43 і 6B45, 6B13 є частиною системи "Ратник".

Раніше повідомлялося, що корпорація "Ростех" поставила російським військовослужбовцям бронежилети "Оберіг". Розробники похвалилися, що наразі це один із найкращих у Росії бронежилетів за співвідношенням якості захисту, його площі та ваги.