Міст упав: FPV-дрон знищив російську бронемашину з БК на Донеччині (відео)

За інформацією українських військових, по обидва боки "Республіки міст" розташовані входи до позицій противника. Крім ворожої техніки, там перебували й самі окупанти.

Підрозділ аеророзвідників "Інквізиція 59 легіону" та Baltic Group 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних Сил України FPV-дроном знищили російську вантажівку з БК на Донецькому напрямку. Про це військові повідомили в Telegram-каналі у понеділок, 15 січня.

За інформацією у дописі, по обидва боки "Республіки міст" поблизу селища Піски Донецької області, розташовані входи до позицій противника.

Військові зазначили, що росіяни підігнали бронемашину з БК під міст. На відео, опублікованому захисниками, видно, що крім ворожої техніки, там перебували й самі окупанти.

Бійці української бригади успішно завдали удар по вантажівці ЗС РФ за допомогою FPV-дрона, що спричинило потужний вибух.

"Відома багатьом "Республіка Міст". Це міцне укріплення, по боках якого знаходяться входи в позиції. Розвалити ці позиції — це проблема, там треба багато снарядів. Але пігдогі вирішили цю проблему підігнавши під "Республіку" бронемашину з БК. Дійсно, що могло піти не так?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили російський танк за допомогою безпілотного літального апарата біля Авдіївки Донецької області.

14 січня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк розповів, що за тиждень із 7 по 14 січня українські військові знищили 5270 російських військових і 534 одиниці озброєння та бойової техніки. Серед втрат ворога були зафіксовані танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, РСЗВ, установки ППО, спецтехніка.