Були "очима" РФ: збиття А-50 та Іл-22 може відтермінувати ракетні обстріли України, — Гуменюк

За словами речниці ОК "Південь", це були не просто літаки, адже на них розгорталися відповідні командні пункти. За допомогою цієї апаратури ворог здійснював наведення потужних ударів.

Збиття Силами оборони України російського літака радіолокаційного виявлення А-50 та ураження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем може відтермінувати майбутні ракетні обстріли України. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу у понеділок, 15 січня.

Гуменюк зазначила, що зафіксовано збиття двох одиниць авіації – тобто А-50 та Іл-22. За її словами, це не звичайні літаки, адже на них розгорталися відповідні командні пункти.

"А-50 слугував фактично "очима" ворога, тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів", — наголосила речниця.

Гуменюк зауважила, що за допомогою А-50 максимально розкривалася ситуація з потенційними майбутніми цілями країни-агресора.

"Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження", — йдеться у повідомленні.

Збиття А-50 та Іл-22: деталі

Нагадаємо, надвечір 14 січня у соцмережах повідомили про ураження двох повітряних цілей ЗС РФ у небі над Приазов'ям. Пізніше стало відомо, що ідеться про літак А-50 — він зник з радарів відразу, та про Іл-22 — він прямував у напрямку Керчі.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що завдяки спільній роботі різних родів військ Сили оборони дійсно вдарили по російських цілях.

15 січня Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Іл-22 врятувався — зумів долетіти до аеропорту у Анапі. З його слів, повітряне судно отримало серйозні пошкодження і вже не літатиме. Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому знищення А-50 є дійсно важливим для оборони України.