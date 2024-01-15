"Не космічний сценарій": екскомандир Азову припустив ймовірність нового наступу РФ на Київ (відео)

На думку заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, українському суспільству варто пригадати дух 2014 та 2022 років, максимально мобілізовувати всі зусилля, оскільки російські загарбники прагнуть знищити українців.

Новий великий наступ російських військ можливий не тільки на різних ділянках фронту, а атака на Київ це не якийсь космічний сценарій. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, екскомандир полку АЗОВ, розповів подробиці в Telegram.

Він зазначив, що останнім часом у пресі пишуть про новий наступ росіян на Півдні та Сході за кілька тижнів. З його слів, не потрібно відкидати й інші сценарії, які здаються менш реалістичними. Втрати для окупантів не означають нічого.

"В них мета єдина, і вона незмінна — знищити Україну", – пояснив Жорін.

Він закликав суспільство не жити ілюзіями. На думку військового, варто згадувати дух 2014 та 2022 років, максимально мобілізовувати всі зусилля. Він наголосив на тому, що потрібно бути об'єднаними, не відволікатись на дрібниці, а "збирати себе докупи й битись за власне виживання".

У розмові з ведучою ТСН Наталею Островською Жорін також зазначив, що спроба великого наступу може відбутися аналогічно тій, яка була у 2022 році. На його думку, потрібно зробити висновки та знову згуртуватися.

"Це був ще початок, ми збили плани ворога, але він від них не відмовився", – розповів військовий.

Ймовірний наступ РФ – аналіз ISW

Війська РФ, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 14 січня, готують новий наступ найближчими тижнями, коли замерзне земля. На думку фахівців, низька температура повітря в Україні, ймовірно, наразі стримує активні операції на фронті. Водночас місцевість може стати сприятливішою для механізованої маневреної війни, оскільки ґрунт замерзне, що дозволить здійснювати пересування техніки.

Експерти звернули увагу на повідомлення російського блогера, який заявив, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового, що розташоване у західній частині Запорізької області. Сергій Переслєгін, теоретик альтернативної історії, як йдеться у повідомленні ISW, заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні орієнтовно у період між 12 січня і 2 лютого.

Нагадаємо, 15 січня FPV-дрон знищив російську бронемашину з БК на Донеччині. За інформацією українських військових, по обидва боки "Республіки міст" розташовані входи до позицій противника. Крім ворожої техніки, там перебували й самі окупанти.