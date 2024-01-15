Війська РФ готують новий наступ найближчими тижнями, коли замерзне земля, – ISW (карта)

Українське Південне оперативне командування повідомило, що російська авіація не може діяти на півдні країни у зв’язку з погіршенням погодних умов.

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Імовірно, російські окупанти почнуть новий наступ на півдні та сході України, коли замерзне земля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку фахівців, низька температура повітря в Україні, ймовірно, наразі стримує активні операції на фронті. Водночас місцевість може стати сприятливішою для механізованої маневреної війни, оскільки ґрунт замерзне, що дозволить здійснювати пересування техніки.

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ЗС РФ експериментують із ракетними обстрілами, щоб обійти ППО України, — ISW

Аналітики й надалі оцінюють, що війська РФ, ймовірно, локальні наступальні операції на сході України намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати. Окупанти прагнуть перехопити й утримати ініціативу, попри стан місцевості та погодні умови. ISW також оцінює, що загарбницькі підрозділи не зможуть здійснити оперативно значущі прориви.

Українське Південне оперативне командування, як йдеться у звіті, повідомило, що авіація РФ не може діяти на півдні України у зв’язку з погіршенням погодних умов. Також експерти звернули увагу на повідомлення російського блогера, який заявив, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового, що розташоване у західній частині Запорізької області.

Фото: ISW

Сергій Переслєгін, теоретик альтернативної історії, як йдеться у повідомленні ISW, заявив, що окупанти розпочнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні орієнтовно у період між 12 січня і 2 лютого. Це наче відбудеться після того, як українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області. Він також висловив занепокоєння тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, які прогнозує.

Фото: ISW

Нагадаємо, 15 січня експерти заявили, що ще ніхто не збивав літак ДРЛВ. На думку фахівців Defence Express, екіпаж А-50 з 15-16 осіб, з яких 10-11 операторів радіолокаційного комплексу, радше за все бачив на екранах РЛС зенітні ракети, які наближаються до авіасудна.