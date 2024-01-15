Войска РФ готовят новое наступление в ближайшие недели, когда замерзнет земля, — ISW (карта)
Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская авиация не может действовать на юге страны в связи с ухудшением погодных условий.
Вероятно, российские оккупанты начнут новое наступление на юге и востоке Украины, когда замерзнет земля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По мнению специалистов, низкая температура воздуха в Украине, вероятно, сейчас сдерживает активные операции на фронте. В то же время местность может стать более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку почва замерзнет, что позволит осуществлять передвижение техники.Важно
Аналитики и в дальнейшем оценивают, что войска РФ, вероятно, локальные наступательные операции на востоке Украины будут пытаться поддерживать или интенсифицировать. Оккупанты стремятся перехватить и удержать инициативу, несмотря на состояние местности и погодные условия. ISW также оценивает, что захватнические подразделения не смогут осуществить оперативно значимые прорывы.
Украинское Южное оперативное командование, как говорится в отчете, сообщило, что авиация РФ не может действовать на юге Украины в связи с ухудшением погодных условий. Также эксперты обратили внимание на сообщение российского блогера, который заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться на север от Вербового, расположенного в западной части Запорожской области.
Сергей Переслегин, теоретик альтернативной истории, как говорится в сообщении ISW, заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине ориентировочно в период между 12 января и 2 февраля. Это как будто произойдет после того, как украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области. Он также выразил обеспокоенность тем, что Россия не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, которые прогнозирует.
Напомним, 15 января эксперты заявили, что еще никто не сбивал самолет ДРЛО. По мнению специалистов Defence Express, экипаж А-50 из 15-16 человек, из которых 10-11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего видел на экранах РЛС зенитные ракеты, которые приближаются к авиасудну.