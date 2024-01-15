Зруйновані будівлі і техніка: "Схеми" показали наслідки ракетних ударів у Ємені на фото Planet Labs

Аеропорт, по якому завдали ударів, як інформують "Схеми", наразі не використовується для регулярних рейсів, про що свідчить також стан його злітної смуги, пошкодженої раніше.

На фото Planet Labs можна побачити наслідки ракетних ударів по місту Ходейда у Ємені. Зруйновано кілька будівель і невстановлену техніку. Проєкт "Схеми" у Telegram опублікував супутникові знімки.

Журналісти порівняли фото цієї місцевості за 13 січня та за 23 грудня минулого року. Можна побачити, що ракетних ударів, ймовірно, було кілька. Наразі сам аеропорт не використовується для регулярних рейсів, про що свідчить також стан його злітної смуги, пошкодженої раніше.

Фото: Схеми

Місто Ходейда є одним з головних портових об’єктів Ємену і використовується воєнізованим угрупуванням хуситів (рух Хуті).

Фото: Схеми

Удар по хуситам у Ємені 12 січня

Командування США підтвердило початок операції проти хуситів у Ємені. Удари, які здійснили цього ранку, на думку офіційного Вашингтона, значно погіршать здатність хуситів атакувати комерційні судна. Коаліція завдала ударів по складах, системах ППО та локаціях, звідки бойовики здійснювали пуски ракет та БПЛА.

Під час ударів було використано понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Ці удари були нанесені коаліційними повітряними і морськими ударними і допоміжними засобами з усього регіону. Застосувалися літаки Центрального командування ВМС США і наземні ударні ракети "Томагавк". Вони запускалися з надводних і підводних платформ.

Атаковані місця дислокації бойовиків-хуситів. Йдеться про вузли управління, пускові установки, склади боєприпасів, виробничі об'єкти та радіолокаційні системи ППО.

Операція Prosperity Guardian в Червоному морі

Про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів 19 грудня оголосив Пентагон. Дії багатонаціональних сил мали на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США назвали цей регіон критично важливим водним шляхом. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі.

Нагадаємо, 12 січня у британському журналі UK Defence Journal повідомили, що відомо про авіабомби Paveway IV, якими завдали ударів по хуситах у Ємені. Винищувачі Eurofighter Typhoon скинули бомби Paveway IV з лазерним наведенням під час атаки по військових обʼєктах іранських проксі в Ємені.