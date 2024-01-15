"Зосереджені на голові змії": в Ізраїлі анонсували зміни щодо "інтенсивної фази" у секторі Гази

У рамках дій ЦАХАЛу, як вважає міністр оборони Йоав Галант, бригада Хан-Юніса поступово розпадається як бойова сила.

Ізраїль незабаром завершить інтенсивну фазу війни на півдні Сектору Гази. Про це заявив міністр оборони Йоав Галант, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що на півночі Гази завершилася вже активна фаза наступу військ. Після розгрому всіх батальйонів ХАМАСу у цій локації ЦАХАЛ проводять операції з меншою інтенсивністю. Солдати працюють над виявленням решти об'єктів терористичної організації і знищенням або захопленням останніх бойовиків терористичного угрупування.

На півдні Гази, за словами Галанта, війська ЦАХАЛу "зосереджені на голові змії – керівництві ХАМАСу". Перші позитивні наслідки, з його слів, вже є.

"У рамках цих дій бригада Хан-Юніса поступово розпадається як бойова сила", – пояснив він.

Посадовець зазначив, що війська "також перекрили дороги, які ведуть до Рафаха, як наземні, так і підземні". Він попередив, що "політична нерішучість може зашкодити прогресу військової операції".

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу

Ізраїльські спецслужби, за інформацією ЗМІ, готуються ліквідувати лідерів угруповання ХАМАС по всьому світу. Зазначається, що раніше Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії, щоб уникнути дипломатичних криз.

Ізраїль також планує кампанію проти ХАМАСу, яка триватиме рік або більше. Найбільш інтенсивна фаза наземного наступу очікується на початку 2024 року. На думку ізраїльського чиновника, на відміну від попередніх військових операцій і воєн, цього разу чіткої "кінцевої точки" не буде.

Нагадаємо, 11 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не збирається витісняти населення Гази і не буде постійно окупувати сектор. З його слів, ЦАХАЛ бореться з терористами ХАМАС, а не з палестинським населенням, і робить це згідно з міжнародним правом.