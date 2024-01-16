У РФ у "безсмертний полк" потрапив загиблий в Україні вбивця бабусь, — соцмережі (фото)

Повідомляють, що 2009 року Максима Мишкіна засудили до 24 років і 11 місяців колонії суворого режиму за подвійне вбивство, а також за замах на третє вбивство і грабіж.

У Росії назвали в"безсмертний полк" потрапив Мишкін Максим Андрійович, який вбивав літніх жінок. Про це повідомив Telegram-канал "Удмуртія проти корупції".

Повідомляється, що голова Увинського району Володимир Головін опублікував у себе у ВК відеоролик під назвою "Ангельський безсмертний полк спеціальної військової операції", у якому демонструють імена та фото ліквідованих в Україні окупантів. Одним із них показали знімок Мишкіна Максима Андрійовича 1983 року народження. Він також воював у Чечні та був нагороджений медаллю "За відвагу" і знаками "Гвардія та "За службу".

Максим Мишкін Фото: Скриншот

Адміністратори каналу написали, що 2009 року його було засуджено до 24 років і 11 місяців колонії суворого режиму за подвійне вбивство, а також за замах на третє вбивство і грабіж. Тоді Мишкіну було 26 років. Тоді російські журналісти навали його "душителем бабусь".

У матеріалі йдеться про те, що чоловік проникав у житло до своїх жертв, душив їх подушкою, а потім забирав гроші та цінні речі. Також він виносив із будинків продукти. У суді він не визнав своєї провини, а також відмовився від свідчень, які дав під час попереднього засідання.

Зазначається, що 2022 року Мишкін звернувся до Верховного суду Удмуртської Республіки і попросив про звільнення у зв'язку з хворобою. Так, у нього було діагностовано демієлінізуюче захворювання центральної нервової системи, але суд вирішив залишити його за ґратами. Тоді Мишкіну залишалося сидіти у в'язниці ще 12 років.

Канал повідомив, що Мишкін загинув 22 лютого 2023 року. На момент смерті йому було 40 років. Його могилу виявили на Хохряківському кладовищі Іжевська.

Раніше повідомлялося, що хакери ідентифікували росгвардійців, які репресували жителів Куп'янська. За даними українських кіберактивістів, у Росії нагородили співробітників ОМОН, які скоювали злочин проти українців під час окупації Харківської області.